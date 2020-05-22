中國火星計畫首席 人大萬衛星突然病逝

就在兩會開幕之際，第十三屆全國人大代表、全國人大常委會委員萬衛星因病逝世的消息引發關注。中國將於今年發射火星探測器，萬衛星是火星探測計畫首席科學家，各界對此表示哀悼、惋惜。

新華社報導，萬衛星因病醫治無效，於5月20日晚在北京去世，享年62歲。

萬衛星是中國民主黨派九三學社第14屆中央委員會委員、中國科學院地質與地球物理研究所研究員。萬衛星主要從事電離層物理、高層大氣物理等領域的研究，曾獲得中國國家自然科學獎等多項國家和省部級獎項。

萬衛星重視科普工作，曾表示「在科普工作中，弘揚科學精神比傳播科學知識更重要」。

萬衛星還是中國火星探測計畫首席科學家。據悉，中國將於2020年發射火星探測器，併計畫在中共建黨一百周年（2021年）之前降落在火星。

火星探測器將由中國長征五號運載火箭發射至地火轉移軌道，科學家指出，火星探測任務將一次性完成繞落巡三步走，第一能夠對整個火星進行全球觀測；第二要降落在火星；第三火星車要開出來，在火星上巡視勘測。

報導指出，2005年10月，中俄兩國商定螢火一號火星探測項目，但最終在2011年因火星探測器升空並與運載火箭分離後，主發動機啟動失敗無法變軌，未能脫離近地軌道，以失敗告終。