香港海洋公園救亡 改定位爭撥款

亟待撥款救命的海洋公園，立法會財委會最快今日拍板是否撥款。為爭取議會支持，港府昨天宣布修訂方案，剔除1300萬港元研究開支，並提出把海洋公園重新定位，由以往靠機動遊戲作招徠的主題樂園，改為以保育及教育為主，並協同香港仔區內其他景點發展度假休閒聖地。

大公報報導，港府表示，教育及保育是海洋公園的優勢，需要再加利用，而公園過去以機動遊戲吸引旅客，未來或需考慮縮減資源，把資金放於保育方面。港府又提到，海洋公園有地理環境優勢，具備發展潛力，期望可聯合周邊其他景點，例如深灣遊艇會、珍寶海鮮舫、香港仔避風塘等協同發展。

據報導，商務及經濟發展局長邱騰華說，未來要在五方面進行工作：首項是審視財政及資金來源，因單靠門票收入「有好多局限」；第二會審視經營模式，因現時全個公園由海洋公園公司管理，會研究是否可外判經營，以及獨立舉辦活動個別收費；另外要作條例修訂，以及跨部門處理土地運用問題；最後是與南區發展。

海洋公園董事局副主席劉鳴煒強調，過去40多年，海洋公園絕大部分時間可自負盈虧。此次撥款是為防止公園倒閉，54億港元撥款大部分用於償還12個月內到期的商業貸款。他說，海洋公園不是一盤生意，而是公共服務，不希望被清盤，希望立法會議員支持撥款。