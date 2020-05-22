香港考評局：涉日侵華試題 不計分

香港文憑試歷史科試題風波終於有結果。考試及評核局委員會昨召開特別會議，決定取消該爭議題目，涉及分數不會評卷及計算成績，但同時參考其餘題目分數，加以調整。

綜合媒體報導，中學文憑試（DSE）歷史科要考生論「1900至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引發軒然大波，考評局委員會在特別會議上決議，占全卷8分的該試題，將不會計入成績。會上雖有不同意見，但成員均認同專業上要取消題目。

據悉，有網民日前即發起連署，要求考評局取消該冷血試題，嚴格追究相關人等的責任，及深刻檢討考評制度，至22日凌晨已有超過10萬人參與。

連署聲明批評，有關試題顛倒是非，嚴重誤導和毒害青年學生，在海內外引起極大憤慨，並批評一批毫無是非觀、毫無羞恥心的政客及「黃師」 卻刻意為試題包庇狡辯，致令歪理滿天飛。