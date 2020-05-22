考題又惹議 歌頌「日軍侵華」讓考生難下筆

香港中學文憑試中國歷史科昨天開考，再度出現爭議題目。其中一條必答題列出兩張抗日戰爭時期，中日軍方各自印製的宣傳品，日本侵略者傳單上一群表情興奮的日軍手持武器慶祝勝利，問考生是否同意日軍宣傳品觀點。有考生坦承受此前歷史科題目爭議影響，應考時有顧忌。

大公報報導，中史科必答題中，一份資料引用抗日戰爭時期的兩張宣傳品：一張為中方印製的海報，展示數個拳頭揮向倒在地上的日軍，寫著「萬眾一心誓滅倭寇」；另一張為日軍的傳單，涉及日本在1937至1938年進攻徐州，描繪侵華日軍手持武器，大笑高呼慶祝，寫有「徐州失陷」及「華北華中的日軍完全連絡」。考題問考生兩張宣傳品「所描繪的日軍形象有何不同」並作分析，最後分題則問考生是否同意日軍歡呼宣傳品的觀點。

資深歷史老師認為，該考題雖有提供正反資料，但對史料運用不理想，認為在談及民族傷痛、血腥歷史事件時，不應同情或歌頌侵略者。教育界批評，現時考評體系鼓吹「泛客觀、泛持平」的角度，令擬題流於技術層面。

教育局則回應指相關題目考核學生能否辨析史料，有助培養對國家民族認同和歸屬感。

報導指出，教評會主席、國史教育中心校長何漢權說，該試題出題不理想，不應該用日本入城、徐州淪陷作為史料，他強調，出題者應建基於事實出題，談及民族傷痛、血腥的歷史事件時，不應同情或歌頌侵略者。

考生黃同學直言自己沒考歷史科，但試題風波令他感憂心；他不同意日軍傳單稱「華北華中的日軍完全連絡」，認為僅屬中國抗日策略。另一考生鄧同學則認為，歷史科風波後，相信考評局已重新檢視中史試題；她同意日軍傳單的觀點，指日本的確在抗戰前中期占優，答題時主要基於課堂上學習的史實。