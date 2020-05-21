準備好了 香港迪士尼近期重開
香港迪士尼昨天表示，目前正加緊籌備重開工作，一切已陸續就緒，並會在樂園重開後實施多項防疫措施，以保障遊客和工作人員的健康。
新華社報導，疫情影響，香港迪士尼於1月26日宣布暫停開放。隨著香港疫情趨緩，香港迪士尼表示，將於近期公布樂園重開日期及具體防疫措施。
為防控疫情，香港採出入境限制、隔離檢疫、保持社交距離等多種防疫措施，香港各大旅遊景點也通過限制旅客流量、暫停營業等方式，配合香港防疫措施。1月26日，香港另一家主題公園海洋公園也宣布暫停開放。海洋公園近日也在積極籌備重開工作，預計會在近期重新開業。
受疫情影響，全球六大迪士尼樂園此前相繼宣布暫停開放。5月11日，上海迪士尼樂園重新開放，成為新冠肺炎疫情發生以後，全球首個重新開放的迪士尼樂園。
香港迪士尼樂園位於大嶼山，2005年正式對外開放，是中國首家迪士尼樂園。
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