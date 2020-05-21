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避疫少出門 港鐵2個月少賺13億

世界日報 / 香港新聞組╱香港21日電

疫情令市民減少外出，交通載客量大受影響。港鐵昨舉行股東大會，指疫情下多項因素為財政帶來沉重壓力，單是1、2月已失去13億港元利潤，估計3月至4月客量跌幅會更大，望政府放寬限聚令可令客量回升。

晴報報導，首次主持股東會的港鐵主席歐陽伯權指出，疫情令客運及廣告等收入都有下降，單是今年初的乘客量下跌40%，1月、2月已損失13億港元利潤，同時要向租戶提供租金減免，加上環球經濟放緩、失業率上升及估計訪港旅客減少，種種因素都為集團財務帶來沉重壓力。

他說，負面影響還會持續一段時間，港鐵會迎難而上，盡力減低財務影響，並會按情況維持派息政策。另外，港鐵7月將推車費八折優惠。

行政總裁金澤培稱，估計3月及4月的乘客量比2月更差，但希望疫情日漸受控及限聚令放寬，可令客量逐步回升。

據報導，港鐵1月及2月的總客量超過2億人次，其中2月約8100萬人次，雖然3月總客量回升至約9500萬人次，但3月29日限聚令實施，加上機場及過境線削減服務、高鐵停運，料4月客量或難追回1月水平。

此外，沙中線紅磡站調查委員會上周公布最終報告，歐陽伯權稱接受報告提出的批評，正研究改良工程管理，會盡全力令屯馬線及沙中線過海段如期通車。就政府拒付的13億港元沙中線管理費，他稱雙方意見「有少少不同」，相信溝通後可圓滿解決。

港鐵 疫情 香港

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