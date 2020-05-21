長三角鐵路 斥資870億打造8建設

中國鐵路上海局集團有限公司20日披露，2020年，長三角鐵路建設繼續「高歌猛進」，建設投資仍將保持高位運行，全年下達投資計畫將達人民幣870.33億元，計畫開通八個項目，開通新線里程將超1,000公里。

2020年，長三角鐵路計畫開通商合杭高鐵合湖段、通滬鐵路趙甸至黃渡段、連鎮鐵路淮鎮段、合安高鐵、衢寧鐵路、皖贛鐵路蕪宣段、三線電化水蚌線改線、蒼南站改造等八個項目。

同時開工建設滬蘇湖、合新高鐵安徽段、沿江武合高鐵、沿江合寧滬高鐵、金建鐵路、寧蕪二線等六個項目，並且力爭在今年之內開工建設通蘇嘉甬、杭溫二期、滬嘉杭等多項工程。

據統計測算，今年長三角鐵路建設投資計畫占全路近六分之一，連續五年保持人民幣800億元以上，新線里程占全路四分之一，區域路網規模質量將得到進一步提升。

中國鐵路部門相關負責人表示，2019年長三角鐵路完成基建投資人民幣854.12億元，居大陸全國鐵路首位，今年內投產新線里程874.8公里。其中，鄭阜高鐵、京港高鐵商合段、徐鹽高鐵、連鎮高鐵連淮段、寧波穿山港鐵路和阜陽北站擴能工程等六個項目先後建成運營。

截至2019年底，長三角鐵路營業里程已達1萬1,632公里，其中高鐵里程4,997公里、位居全路第一。

中新社指出，近年來，長三角鐵路持續推進大規模、高標準鐵路建設，共建「軌道上的長三角」，努力打造現代化高質量綜合立體交通網絡。

報導稱，「織線成網、互聯互通、持續擴容」的長三角鐵路版圖，讓長三角區域內除了舟山市之外的其他所有地級市已經實現了「市市通動車」，以高鐵成網運營優勢滿足沿線民眾出行需求，也帶動形成了半個小時至3小時的城際交通圈，促進了「同城化」效應不斷擴大，推動了長三角高質量一體化發展、世界級城市群建設。