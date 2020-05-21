大陸信保監管法 強化消費者權益

為了進一步加強信用保險和保證保險業務監管，防範化解風險，保護保險消費者合法權益，大陸銀保監會近日發布信用保險和保證保險業務監管辦法。

新華社報導，辦法明確融資性信保業務的經營要求，提出對接大陸央行徵信系統等經營資質要求，明確核心業務不得外包等獨立風控要求，明確每季度開展壓力測試等流動性管理要求。

辦法進一步強化保護保險消費者權益。針對銷售不規範問題，提出承保可回溯、強化合作方管理等要求；針對費率高問題，提出消費者可承受的經營原則；針對催收不規範問題，明確嚴禁催收存在違法違規行為、加強委外催收機構管控等要求。

辦法設置彈性承保限額，引導有能力、有實力的保險公司加大對普惠型小微企業融資增信的支持力度，同時通過調整業務類型，擴大保險服務實體經濟的業務領域。

為了穩妥有序化解存量業務風險，辦法設置了6個月的過渡期，對已經開展融資性信保業務但不符合辦法經營資質要求的保險公司，過渡期內，採取總額控制，逐步降低責任餘額的措施，過渡期後，不符合辦法要求的保險公司停止開展融資性信保業務（含續保業務）。