「鐵水聯運」上路 首列貨運蒙古

天津自貿區首列「鐵水聯運」中歐班列、X9202次中歐班列（天津-烏蘭巴托），20日10時許在北京鐵路局京鐵物流中心所屬中鐵天津集裝箱中心站發車，編組54輛全部是國際聯運的貨櫃，滿載汽車、配件、食品、服裝等貨物發往蒙古國。

中新社指出，這也是北京鐵路局今年以來從京津冀區域內開行的第153趟中歐班列。

中鐵天津集裝箱中心站是大陸華北地區唯一到發線兼貨物線的集裝箱作業場站，裝車完畢後可直接上線運行，本次班列開行採取船邊直提方式，貨櫃運輸周期壓縮近2天時間。

報導稱，該趟班列從中心站出發後，沿中歐班列中通道從二連浩特口岸出境轉扎門烏德至蒙古國烏蘭巴托。全程1,583公里，運行時速最高可達120公里，班列全程運行5天左右，後續每日將開行1列，為助力企業復工復產、推進「一帶一路」建設提供新動能。

中鐵天津集裝箱中心站表示，中心站成立之初便提出了「以中心站為平台，大力發展集裝箱鐵水聯運，打造以天津為重要節點的國際班列品牌」。

天津海關為此特別開闢綠色通道，做到貨物「隨到隨驗、合格即放」，提升通關放行效率，通過採用「船邊直提」，充分利用貨櫃在途時間辦理通關手續，船舶離港後貨櫃即可放行直接運到中心站，提高鐵路疏港效率。

同時，新港海關還設立中歐班列便捷通道、實行「7×24小時」全天候通關保障，深化「關鐵通」合作，與二連浩特、滿洲里等口岸建立協調配合機制，實現了提升口岸通關效率和壓縮物流成本的雙贏。

自2020年初至5月15日，中鐵天津集裝箱中心站貨櫃發送4萬標準箱，較去年同期增長84%；貨物發送62萬噸，增長55%；貨物發送品類主要包括：有色金屬礦石、工業機械、食品、新聞紙、礦建、鐵合金等。