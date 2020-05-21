野放揚子鱷 今年目標280條

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽揚子鱷國家級自然保護區工作人員20日在多地同時放歸32條揚子鱷。新華社表示，這是該保護區實施的第16次揚子鱷野外放歸活動，保護區計畫今年野外放歸揚子鱷總數為280條。

報導指出，此次採取「多點放歸、視頻連線」模式，工作人員在揚子鱷保護區涇縣雙坑片區、南陵縣長樂片區和廣德市朱村片區分別放歸12條、10條、10條人工繁殖的揚子鱷。

新華社表示，該保護區計畫2020年野外放歸揚子鱷總數為280條，此次活動放歸32條，剩餘248條將在今後陸續放歸。為便於後續監管和科研監測，工作人員選取了適當數量的揚子鱷在其尾部裝配了衛星跟蹤器。

保護區飼養員馬超平說，「我們放歸的揚子鱷已經在繁殖基地生長了十年左右了，算是『青壯年』了，體長約1.5公尺，體重約30公斤，同時也進行過野化訓練。」

至2019年底，該保護區共進行了15次放歸活動，累計放歸人工繁殖的揚子鱷228條。目前，這些放歸的揚子鱷均已適應當地環境，並陸續繁育後代。工作人員累計發現產卵19窩，共計338枚，自然孵出幼鱷215條。

揚子鱷是中國特有的珍稀物種，屬大陸國家一級保護動物，已有2億多年歷史，與恐龍近親，有「活化石」之稱。由於自然環境變遷與人類活動干擾，揚子鱷種群逐漸走向衰落。最新的野外調查結果顯示，野生揚子鱷數量僅約200條。

保護區 恐龍

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