兒童玩具消費 人均323.4人民幣

中國玩具和嬰童用品協會20日發布的「2020年中國玩具和嬰童用品行業發展報告」顯示，2019年中國大陸玩具市場零售規模759.7億元人民幣，同比增長7.8%；0—14歲兒童人均玩具消費323.4元人民幣，同比增長8.0%。

中新社報導，隨著傳統電商的發展，社交電商、直播電商的興起，線上渠道零售規模持續提升。報告稱，2019年玩具線上渠道零售規模247.7億元人民幣，占比32.6%，相較於2018年占比提高3.9%。

進出口方面，2019年非遊戲類傳統玩具出口311.4億美元，同比增長24.2%；童車出口39.3億美元，同比增長4.7%；兒童汽車安全座椅出口9.0億美元，同比增長13.2%。

據瞭解，中國玩具和嬰童用品出口貿易市場多元化，雖然美國仍是中國大陸玩具出口第一大國，但中國大陸對「一帶一路」沿線國家出口進一步增強，2019年，玩具對其出口75.3億美元，同比增長34.4%，占出口總額24.2%。

此外，「2020年中國品牌授權行業發展報告」也於當日發布，這是中國玩具和嬰童用品協會連續第四年發布此類報告，也是全球唯一一份針對中國品牌授權行業發展的專業報告。

據統計，2019年中國年度授權商品零售額達992億元人民幣，同比增長15.9%，年度授權金為38.2億元人民幣。按照企業實際開展授權業務的口徑統計，截至2019年12月，在中國的品牌授權企業總數為542家，同比增長31.6%，已經開展授權業務的IP為2006項，同比增長36.2%。