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廈門「涉台檢察聯絡室」 揭牌
據中新社報導，福建省廈門市集美區人民檢察院聯合廈門北站台灣青年雙創基地19日舉行集美區人民檢察院「涉台檢察聯絡室」揭牌儀式。現場並聘任兩位台灣民眾為涉台檢察聯絡室聯絡員，作為檢察機關與台灣民眾、台企溝通交流的橋梁。
報導稱，在當日儀式上，廈門集美區人民檢察院副檢察長陳清山與基地負責人劉柏萱主任共同會簽「廈門市集美區人民檢察院、廈門北站台灣青年雙創基地關於設立『涉台檢察聯絡室』的實施方案」。
集美區人民檢察院檢察長彭明武表示，涉台檢察聯絡室有利於持續深化兩岸交流合作，服務保障台胞、台企合法權益；全力打造涉台司法保障的試驗窗口，形成集美區涉台檢察工作品牌。「搭建檢察機關與台胞台企溝通橋樑，促進檢察機關與台胞、台企良性互動。」
中新社指出，2019年底，福建省人民檢察院與省台港澳辦在漳州台商投資區，聯合召開福建全省涉台檢察工作現場會，會議總結推廣「涉台檢察聯絡室」和「涉台檢察聯絡員」工作經驗。
相關人士指出，設立涉台檢察聯絡室，是展現檢察機關服務保障台胞、台企創新成果，促進提升台胞、台企合法權益保障水平的應有之義，亦是聚焦檢察機關主責主業，推動探索兩岸融合發展新思路的必由之路。
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