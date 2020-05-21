廈門「涉台檢察聯絡室」 揭牌

一位中國小孩遭到誘拐32年後，竟奇蹟般與父母重逢！陝西有民眾的兒子小時候遭到誘拐，父母經過32年不離不棄的追蹤，終於將兒子尋回。根據中國官方自2015年建立的統計結果顯示，失蹤兒童找回率有98.2%，不過民間自行估計的結果是中國每年有2萬名兒童遭到誘拐，而且多數都找不回來，這也是中國長期以來嚴重的問題之一。

2020-05-20 17:42