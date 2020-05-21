聽新聞
test
0:00 / 0:00

廈門「涉台檢察聯絡室」 揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據中新社報導，福建廈門市集美區人民檢察院聯合廈門北站台灣青年雙創基地19日舉行集美區人民檢察院「涉台檢察聯絡室」揭牌儀式。現場並聘任兩位台灣民眾為涉台檢察聯絡室聯絡員，作為檢察機關與台灣民眾、台企溝通交流的橋梁。

報導稱，在當日儀式上，廈門集美區人民檢察院副檢察長陳清山與基地負責人劉柏萱主任共同會簽「廈門市集美區人民檢察院、廈門北站台灣青年雙創基地關於設立『涉台檢察聯絡室』的實施方案」。

集美區人民檢察院檢察長彭明武表示，涉台檢察聯絡室有利於持續深化兩岸交流合作，服務保障台胞、台企合法權益；全力打造涉台司法保障的試驗窗口，形成集美區涉台檢察工作品牌。「搭建檢察機關與台胞台企溝通橋樑，促進檢察機關與台胞、台企良性互動。」

中新社指出，2019年底，福建省人民檢察院與省台港澳辦在漳州台商投資區，聯合召開福建全省涉台檢察工作現場會，會議總結推廣「涉台檢察聯絡室」和「涉台檢察聯絡員」工作經驗。

相關人士指出，設立涉台檢察聯絡室，是展現檢察機關服務保障台胞、台企創新成果，促進提升台胞、台企合法權益保障水平的應有之義，亦是聚焦檢察機關主責主業，推動探索兩岸融合發展新思路的必由之路。

廈門 福建

延伸閱讀

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

大陸稱 1月3日起即持續向台灣通報疫情信息

高端郵輪免稅綜合體 落戶廈門

陸：在世衛大會炒作涉台提案不得人心

相關新聞

荔枝產業大會 在中國荔鄉舉行

2020年中國荔枝產業大會20日在「中國荔鄉」廣東茂名舉行，來自大陸各地的荔枝專家學者、各荔枝主產區相關負責人、企業客商...

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

廈門「涉台檢察聯絡室」 揭牌

據中新社報導，福建省廈門市集美區人民檢察院聯合廈門北站台灣青年雙創基地19日舉行集美區人民檢察院「涉台檢察聯絡室」揭牌儀...

兒童玩具消費 人均323.4人民幣

中國玩具和嬰童用品協會20日發布的「2020年中國玩具和嬰童用品行業發展報告」顯示，2019年中國大陸玩具市場零售規模7...

拚旅遊復甦三階段 澳門過夜旅客可免費半日遊

澳門旅遊發展委員會19日舉行2020年第一次全會會議，澳門特區政府旅遊局宣布澳門旅遊復甦計畫，將分三個階段進行，其中包括...

野放揚子鱷 今年目標280條

安徽揚子鱷國家級自然保護區工作人員20日在多地同時放歸32條揚子鱷。新華社表示，這是該保護區實施的第16次揚子鱷野外放歸...

「鐵水聯運」上路 首列貨運蒙古

天津自貿區首列「鐵水聯運」中歐班列、X9202次中歐班列（天津-烏蘭巴托），20日10時許在北京鐵路局京鐵物流中心所屬中...

大陸信保監管法 強化消費者權益

為了進一步加強信用保險和保證保險業務監管，防範化解風險，保護保險消費者合法權益，大陸銀保監會近日發布信用保險和保證保險業...

長三角鐵路 斥資870億打造8建設

中國鐵路上海局集團有限公司20日披露，2020年，長三角鐵路建設繼續「高歌猛進」，建設投資仍將保持高位運行，全年下達投資...

緣起「大眼睛」 安徽希望小學30歲了

中國首個希望小學──安徽省金寨縣希望小學昨天迎接30歲生日。這裡曾是中國最貧窮的地區之一，在希望工程打造下，如今已是配備多媒體教學設備和標準化操場的現代化學校，改寫了許多偏鄉孩子的人生。

流離32年親子團圓 中國擄幼問題嚴重

一位中國小孩遭到誘拐32年後，竟奇蹟般與父母重逢！陝西有民眾的兒子小時候遭到誘拐，父母經過32年不離不棄的追蹤，終於將兒子尋回。根據中國官方自2015年建立的統計結果顯示，失蹤兒童找回率有98.2%，不過民間自行估計的結果是中國每年有2萬名兒童遭到誘拐，而且多數都找不回來，這也是中國長期以來嚴重的問題之一。

陸男翻牆上網被罰 胡錫進：非法的帽子不能亂扣

中國大陸陝西省一名男子昨天因為違規使用翻牆軟體上網遭到警方公開處罰後，中共官媒環球時報總編輯胡錫進發文公開表示反對，並稱...

熱門新聞

回應五二○ 國台辦：絕不容忍任何分裂國家行為

周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

習近平似走出疫情困境 西方專家：川普幫了忙

美國務卿祝賀蔡總統 環時：明擺著給北京看

時殷弘：蔡依然反對統一 中共會繼續挖台灣邦交

回應龐培歐祝賀 中共：強烈憤慨，並予以譴責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。