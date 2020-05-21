拚旅遊復甦三階段 澳門過夜旅客可免費半日遊

澳門旅遊發展委員會19日舉行2020年第一次全會會議，澳門特區政府旅遊局宣布澳門旅遊復甦計畫，將分三個階段進行，其中包括向過夜旅客提供免費半日遊。

據新華社報導，按計畫，第一階段將啟動支持澳門本地業界及海內外預熱宣傳計畫；第二階段將根據疫情的發展，在部分地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向過夜旅客提供免費半天遊；第三階段將視國際市場的恢復情況制定復甦預案，重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施。

澳門旅遊局表示，除了上述三個階段的旅遊復甦計畫，目前也在與旅遊業界溝通，構思澳門本地遊和橫琴遊，助力提振經濟。

澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜在會上表示，受疫情影響，今年前四個月，澳門入境旅客較去年同期大幅下跌。旅遊局已與酒店業、旅行社、航空及船務公司等商討旅遊業復甦的預案，希望未來借推出深度遊和舉辦大型體育盛事吸引旅客來澳門。

歐陽瑜表示，澳門與廣東省保持良好溝通，目前已實現兩地健康碼互認，希望旅遊業界做好準備，未來重新迎接旅客來澳門。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心19日表示，澳門最後一名在院治療的新冠肺炎患者當天康復出院，至此全部45位確診患者均治愈出院。從4月9日起，澳門超過連續40天沒有新增新冠肺炎確診病例。

澳門衛生局局長李展潤表示，目前澳門仍在與珠海和香港方面商討通關事宜。即使恢復通關，仍會維持做核酸檢測和澳門健康碼的措施。目前澳門核酸檢測能力每天達6,000人次，計畫未來最多可到每天1萬人次。