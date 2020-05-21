荔枝產業大會 在中國荔鄉舉行

2020年中國荔枝產業大會20日在「中國荔鄉」廣東茂名舉行，來自大陸各地的荔枝專家學者、各荔枝主產區相關負責人、企業客商代表、種植大戶等參加會議。

中新社報導，大會期間，主辦方還將舉辦「全國荔枝產業成果展」、「中國荔枝產業高峰論壇及國家荔枝種質資源圃揭牌儀式」，並啟動優質荔枝擂台賽等活動。

荔枝起源於中國，至今已有2300多年的種植歷史。17世紀，荔枝開始流傳海外，至今已在全球熱帶亞熱帶的多個國家及地區落戶扎根。據統計，中國大陸荔枝種植面積和產量均居世界第一位，形成了以海南特早熟、粵西早中熟、粵中和桂南中晚熟、閩南晚熟的優勢區。

廣東是中國大陸荔枝栽培面積最大、優良品種最多、產量最大的省分，種植面積約400萬畝，產量近150萬噸，面積和產量均占大陸全國五成以上，占世界三分之一。

茂名作為廣東荔枝第一主產區，是大陸全國最大的荔枝生產基地，也是古代朝廷貢品荔枝主要的供應地，現存古貢園裡的荔枝樹中，有些樹齡超過了1300年，但仍年年果滿枝頭，味道清甜。目前，茂名種植荔枝逾135萬畝，年產值約52億元人民幣。

據茂名市農業農村局表示，近年來，茂名實施了一系列科技引領、創新驅動、品牌創建等舉措，依託荔枝國家現代農業產業園、廣東茂名國家農業科技園、高州市「大唐荔鄉」國家田園綜合體、茂南「好心湖畔」國家田園綜合體和高州省級現代農業產業園等項目，引領荔枝行業標準化轉型，並開發多樣化荔枝產品，推動荔枝產業健康發展，助力鄉村振興。