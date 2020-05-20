流離32年親子團圓 中國擄幼問題嚴重

一位中國小孩遭到誘拐32年後，竟奇蹟般與父母重逢！陝西有民眾的兒子小時候遭到誘拐，父母經過32年不離不棄的追蹤，終於將兒子尋回。根據中國官方自2015年建立的統計結果顯示，失蹤兒童找回率有98.2%，不過民間自行估計的結果是中國每年有2萬名兒童遭到誘拐，而且多數都找不回來，這也是中國長期以來嚴重的問題之一。

終於破鏡重圓

根據《新華社》報導，陜西人毛振平、李靜之的兒子毛寅在1988年、2歲的時候在陝西省西安市西大街的酒店門口被拐走。案發後，公安機關立即展開偵查，大範圍走訪調查目擊者和周圍的群眾，並赴安徽、山東、山西等地對有關線索進行搜索，但均未取得有效進展。

最後在2020年4月底，警方掌握到線索，發現四川某顧姓男子與毛寅極為相似。專案組民警隨即前往四川進行調查，經DNA對比確認，他就是32年前被拐的毛寅。18日，李靜芝、毛振平在西安市公安局與毛寅相認。三人熱淚盈眶的緊抱在一起，久久不願鬆手。

官方民間統計不同

2009年，「全國公安機關打擊拐賣兒童婦女犯罪」特別行動開始後，公安部將該案列為重要案件，組織陝西等地公安機關全力偵辦，並成立專案小組，堅持案件不破、專案組不撤，先後組織民警輾轉13個省市尋找相關線索，追蹤毛寅的行蹤。

《英國廣播公司》提到，雖然中國2016年上路的公安「團圓」系統顯示，至今已通報4467個失蹤兒童，其中有找回4385人，尋回率98.2%，但根據中國民間組織總計，中國每年約有2萬名兒童遭到誘拐，男女比大約2:1，而且大多都找不回來，這也是長年困擾中國的問題。

【更多精采內容，詳見 】