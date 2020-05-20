緣起「大眼睛」 安徽希望小學30歲了

中國首個希望小學──安徽省金寨縣希望小學昨天迎接30歲生日。這裡曾是中國最貧窮的地區之一，在希望工程打造下，如今已是配備多媒體教學設備和標準化操場的現代化學校，改寫了許多偏鄉孩子的人生。

1991年，大別山深處7歲小女孩蘇明娟一雙流露著「我想讀書」渴求的大眼睛，出現在希望工程的宣傳海報上，蘇明娟收到了來自全國各地的資助，順利讀完了大學。蘇明娟家庭收入當時主要靠父親在水庫捕魚蝦和母親養蠶，無力負擔她的學費，她說，「如果沒有希望工程的這張照片，我可能就要面臨失學。」

如今的蘇明娟就職於中國工商銀行安徽省分行。她自己的公益生涯，也持續了20多年。新華每日電訊報導，改變「大眼睛」們命運的希望工程，從1990年5月19日落成的希望小學「萌發」，30年來，見證了和蘇明娟一樣的兩萬多個孩子們走向希望，點亮夢想與未來。

不僅如此，受助的學生也將獲得的愛心分享給更多需要幫助的孩子。1997年，剛上初二的蘇明娟，就將資助得來的600元錢匯給了寧夏的一位回族小姑娘，幫她圓了求學夢。2018年，她成立了蘇明娟助學基金會，傳遞希望。

2000年，年僅15歲的鄧磊以613分的高考成績被中國科學技術大學少年班錄取，成為全國希望工程救助的第一個少年大學生。現年36歲的鄧磊已是一家國企的管理者。他說，從希望工程收穫的，不只是物質上的援助，更重要的是「在絕望中尋找希望的勇氣，和知恩圖報、自助助人的公益情懷。」

餘淦從1983年起在希望小學任教，回想起初建的學校設在彭氏祠堂裡，「窗戶都是拿紙糊的。一到陰雨天，沒有電燈，教室黑漆漆的，漏雨再正常不過」的克難環境，後來在共青團中央、中國青少年發展基金會1989年建立希望工程，成為中國第一個救助貧困地區失學少年的基金後，1990年初，金寨縣希望小學正式開建。

30年過去，希望小學已是擁有兩個校區、多棟校舍、配備多媒體教學設備和標準化操場的現代學校，學生近2000人，教職工近100人。繼續以希望工程救助貧困地區失學少年重返校園。

今年二年級的楊子涵坐在金寨縣希望小學明亮的教室裡，目不轉睛地看著課堂上播放的動畫視頻。剛剛結束網課復學的他，成了新一批的希望種子。金寨縣希望小學現任校長江淮相信，太陽照耀之下，希望的巨浪會持續增長。