緣起「大眼睛」 安徽希望小學30歲了

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

中國首個希望小學──安徽省金寨縣希望小學昨天迎接30歲生日。這裡曾是中國最貧窮的地區之一，在希望工程打造下，如今已是配備多媒體教學設備和標準化操場的現代化學校，改寫了許多偏鄉孩子的人生。

1991年，大別山深處7歲小女孩蘇明娟一雙流露著「我想讀書」渴求的大眼睛，出現在希望工程的宣傳海報上，蘇明娟收到了來自全國各地的資助，順利讀完了大學。蘇明娟家庭收入當時主要靠父親在水庫捕魚蝦和母親養蠶，無力負擔她的學費，她說，「如果沒有希望工程的這張照片，我可能就要面臨失學。」

如今的蘇明娟就職於中國工商銀行安徽省分行。她自己的公益生涯，也持續了20多年。新華每日電訊報導，改變「大眼睛」們命運的希望工程，從1990年5月19日落成的希望小學「萌發」，30年來，見證了和蘇明娟一樣的兩萬多個孩子們走向希望，點亮夢想與未來。

不僅如此，受助的學生也將獲得的愛心分享給更多需要幫助的孩子。1997年，剛上初二的蘇明娟，就將資助得來的600元錢匯給了寧夏的一位回族小姑娘，幫她圓了求學夢。2018年，她成立了蘇明娟助學基金會，傳遞希望。

2000年，年僅15歲的鄧磊以613分的高考成績被中國科學技術大學少年班錄取，成為全國希望工程救助的第一個少年大學生。現年36歲的鄧磊已是一家國企的管理者。他說，從希望工程收穫的，不只是物質上的援助，更重要的是「在絕望中尋找希望的勇氣，和知恩圖報、自助助人的公益情懷。」

餘淦從1983年起在希望小學任教，回想起初建的學校設在彭氏祠堂裡，「窗戶都是拿紙糊的。一到陰雨天，沒有電燈，教室黑漆漆的，漏雨再正常不過」的克難環境，後來在共青團中央、中國青少年發展基金會1989年建立希望工程，成為中國第一個救助貧困地區失學少年的基金後，1990年初，金寨縣希望小學正式開建。

30年過去，希望小學已是擁有兩個校區、多棟校舍、配備多媒體教學設備和標準化操場的現代學校，學生近2000人，教職工近100人。繼續以希望工程救助貧困地區失學少年重返校園。

今年二年級的楊子涵坐在金寨縣希望小學明亮的教室裡，目不轉睛地看著課堂上播放的動畫視頻。剛剛結束網課復學的他，成了新一批的希望種子。金寨縣希望小學現任校長江淮相信，太陽照耀之下，希望的巨浪會持續增長。

北京 返校

延伸閱讀

上課總坐最前排 先天聽損雙胞胎考上國立大學

安徽前4月貨物進出口 中部第一

銅陵「城市超腦」 安徽首個

安徽拚新基建 中國聲谷再投資16億

相關新聞

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

緣起「大眼睛」 安徽希望小學30歲了

中國首個希望小學──安徽省金寨縣希望小學昨天迎接30歲生日。這裡曾是中國最貧窮的地區之一，在希望工程打造下，如今已是配備多媒體教學設備和標準化操場的現代化學校，改寫了許多偏鄉孩子的人生。

流離32年親子團圓 中國擄幼問題嚴重

一位中國小孩遭到誘拐32年後，竟奇蹟般與父母重逢！陝西有民眾的兒子小時候遭到誘拐，父母經過32年不離不棄的追蹤，終於將兒子尋回。根據中國官方自2015年建立的統計結果顯示，失蹤兒童找回率有98.2%，不過民間自行估計的結果是中國每年有2萬名兒童遭到誘拐，而且多數都找不回來，這也是中國長期以來嚴重的問題之一。

陸男翻牆上網被罰 胡錫進：非法的帽子不能亂扣

中國大陸陝西省一名男子昨天因為違規使用翻牆軟體上網遭到警方公開處罰後，中共官媒環球時報總編輯胡錫進發文公開表示反對，並稱...

節目被投訴辱警 港台致歉暫停製作

播出31年的香港電台節目「頭條新聞」，2月14日的內容被投訴汙衊、侮辱警方，通訊事務管理局審議後裁定投訴成立，向港台發出警告。港台昨天道歉，並表示本季剩下的5集節目播出後將暫停製作。學者及香港記者協會均憂事件影響言論自由空間。

首度！兩會防疫 5G「雲採訪」異地卻同屏

全國兩會即將在21日開幕，受新冠肺炎疫情影響，為避免接觸傳染，今年兩會議程、記者會均大幅縮減，委員與代表們也都不受訪，為適應這項改變，官媒利用5G技術，首度以「雲採訪」模式連線受訪者，讓觀眾感受現場互動的新體驗。

撿一日紙箱收入185元全捐 76歲婆婆善行感動網友

「錢的事情下不了棺材！」現實教人賺得一文得一文，在不少人眼中錢從來不嫌多，不過一位拾紙箱婆婆就展示了何謂「心中富有」。關注拾荒者機構「新福事工協會拾平台」在facebook專頁分享一則好人好事，指一位76歲婆婆拾取一整日紙箱只換來48元，但她並沒有私自享用，反而希望能捐給各個慈善機構，令職員非常感動。

外傭抱4個月嬰大玩倒立 母見嚇傻「直接開除」

不少僱主均指聘請外傭猶如一場賭博，請到好幫手當然幸運，但若請到表現不佳的姐姐隨時一肚氣。有港媽發文，指首次聘請外傭照顧初生嬰兒，但外傭竟抱起4個月大的嬰兒倒立，擔心對孩子腦部發展有害，加上該名姐姐情緒起伏大，家務也做不好，故聘請個半月後極速決定「炒魷魚」。

高端郵輪免稅綜合體 落戶廈門

繼「廈門海上世界」之後，廈門郵輪百億產業鏈再添引擎：18日，廈門港務控股集團、中國遠洋海運集團有限公司、中國旅遊集團有限...

「雲嶺號」岩石掘進機 德陽下線

由中鐵裝備集團自主研製、大陸最大直徑的敞開式岩石掘進機「雲嶺號」，近日在四川德陽經開區下線。「雲嶺號」再次刷新了大陸自產...

北京大興機場飛機定檢線 開工

中國南方航空公司表示，南航和廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）合作的飛機定檢合作線項目在北京大興機場南航1號機庫正...

青海湖 15年來「最胖」

青海省氣象科學研究所19日發布消息稱，青海湖水體面積和平均水位達2005年以來最大值。據青海省氣象科學研究所衛星遙感資料...

熱門新聞

回應五二○ 國台辦：絕不容忍任何分裂國家行為

周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

美國務卿祝賀蔡總統 環時：明擺著給北京看

那斯達克要瑞幸咖啡摘牌退市 瑞幸：將辦聽證會

習近平似走出疫情困境 西方專家：川普幫了忙

時殷弘：蔡依然反對統一 中共會繼續挖台灣邦交

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。