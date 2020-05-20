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節目被投訴辱警 港台致歉暫停製作

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電
港台主持人王喜以嬉笑怒罵方式評論警方行動，被投訴汙蔑、侮辱警方。（影片截圖）
港台主持人王喜以嬉笑怒罵方式評論警方行動，被投訴汙蔑、侮辱警方。（影片截圖）

播出31年的香港電台節目「頭條新聞」，2月14日的內容被投訴汙衊、侮辱警方，通訊事務管理局審議後裁定投訴成立，向港台發出警告。港台昨天道歉，並表示本季剩下的5集節目播出後將暫停製作。學者及香港記者協會均憂事件影響言論自由空間。

文匯報報導，被投訴的節目中，有一段由藝人王喜主持的「驚方訊息」。可見身穿制服、扮演警察的王喜從垃圾桶中現身，暗諷警察為垃圾，又以早前警方處理郵輪停泊案的片面片段，暗示警方面對危險時可以退避遠處，所有工作都有其他人代勞，又稱警方的裝備可以「抵抗生化武器」，比醫護人員更好等，誣指警方好逸惡勞卻坐享大量資源。

節目播出後，超過3300人投訴該集「頭條新聞」惡意抹黑、汙衊、嘲諷警方，並煽動對警方的仇恨。

香港01報導，商務及經濟發展局認為情況「非常嚴重」，已要求港台須接受有關裁決並就此致歉。港台表示接受裁決，對被冒犯的警察致歉，裁決中所涉及的集數會下架。

明報報導，該節目主持人之一的吳志森完全不同意裁決結果，批評政府「謀殺」節目。他亦擔心港台其他批判政府的節目如「鏗鏘集」、「視點31」將面臨同樣命運。王喜則以一個英文字回應：「Dumbfounded（無言以對）」。

中大新聞與傳播學院院長李立峯認為，每一次警告均會打擊節目製作，令傳媒的表達形式減少，影響言論自由及發揮空間。記協亦關注「頭條」因受到政治壓力而面臨停播，憂慮香港的言論自由空間日益收窄，最終甚至釀寒蟬效應。

節目下季回歸？還不一定(上網用)

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，對於通訊局裁決感到非常遺憾，認為報告有許多主觀想法。她稱工會與管理層會面，管理方指「頭條」完成檢討後，會在下一季回歸。但伍曼儀表示，要先做檢討，不能回答一定會回歸。

香港 警察 制服

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