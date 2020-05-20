撿一日紙箱收入185元全捐 76歲婆婆善行感動網友

「錢的事情下不了棺材！」現實教人賺得一文得一文，在不少人眼中錢從來不嫌多，不過一位拾紙箱婆婆就展示了何謂「心中富有」。關注拾荒者機構「新福事工協會拾平台」在facebook專頁分享一則好人好事，指一位76歲婆婆拾取一整日紙箱只換來48元港幣(約185元台幣），但她並沒有私自享用，反而希望能捐給各個慈善機構，令職員非常感動。

拾平台在facebook專頁發文，指76歲張婆婆來到回收車賣紙箱，她將整架紙箱車過電子磅時，螢幕顯示接近98公斤重，扣除手推車原本的20公斤，最後只換來手上的48元港幣。張婆婆其後坐在回收車旁邊的摺凳休息，又嘆「這車紙撿了一整天啦！」，並與職員聊起天來。

職員一問之下，發現張婆婆執紙箱得來的錢，不是留給自用，竟然是捐給其他慈善機構，「我已經收到了他們的感謝信了」她又分享自己的金錢觀，令職員更為感動，並引用徐小鳳的經典舊歌《隨想曲》的一句歌詞讚揚婆婆，「渴望是心中富有，名和利不刻意追求」。

帖文引起網上熱議，很多網民都紛紛留言感謝婆婆的善心，「向婆婆致敬」、「畀婆婆感動了，好洋蔥」，又指她完美演釋了「人到無慾無求，施比受更有福！」

延伸閱讀：

執紙箱婆婆領銀杏館免費飯 婉拒社會援助轉介 一句說話感動網民

不准新抱同枱食飯 人妻轟奶奶3個無理要求 網民：她是清朝人嗎

文章授權轉載自《香港01》