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中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

外傭抱4個月嬰大玩倒立 母見嚇傻「直接開除」

香港01 / 安祖娜
外佣抱4月大小孩玩倒立。圖片來源／ 臉書
外佣抱4月大小孩玩倒立。圖片來源／ 臉書

不少僱主均指聘請外傭猶如一場賭博，請到好幫手當然幸運，但若請到表現不佳的姐姐隨時一肚氣。有港媽發文，指首次聘請外傭照顧初生嬰兒，但外傭竟抱起4個月大的嬰兒倒立，擔心對孩子腦部發展有害，加上該名姐姐情緒起伏大，家務也做不好，故聘請個半月後極速決定「炒魷魚」。

該名港媽於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指約個半月前聘請了一名年約40歲的外傭，負責家務及照顧4個月大兒子，不過對方表現卻令她非常不滿，早前更因一個帶小孩動作，讓她決心解僱姐姐。

她貼出姐姐在家照顧孩子的閉路電視片段截圖，指對方對待嬰兒的手法粗魯，「4個月大的小孩舞來舞去倒立」，相中可見姐姐抱起嬰兒高舉，令嬰兒的頭部向下，更疑似低過雙腳。她看過片段感到非常心痛，然而不敢即時責怪姐姐，擔心對方作出更激行為「報復」，「很心痛，但又不敢發出聲音，怕他發瘋」。

港媽又大呻，該名外傭平日處理家頭細務也表現欠佳，形容她「工作做6分，不喜歡也不願意學煮飯，有公主病還要我照顧他」，而照顧孩子時也沒有注意衛生，「沖奶奶不洗手、餵奶也不專心，餐餐餵剩30-60ml」。不過這些也非最嚴重的問題，港媽指姐姐情緒起伏極大，「老是哭、發呆然後突然超亢奮」，故即使對方僅工作個半月，她亦決定要即時解僱，「真心希望不會有下一個苦主」。

不少網民看過姐姐抱嬰兒的相片均表示其動作非常危險，直指有機會危害嬰兒腦部，甚至構成虐兒，建議她報警處理，「這舞就是虐待！ 看到很氣」、「4個月大的小還骨骼軟，很容易弄傷頸椎，真不懂帶小孩一早要換人，不要害人害物」、「這些一定要報警，可以影響小孩一輩子，放過他也會害到其他家庭」。

根據衛生署資料，搖盪嬰兒綜合症（Shaken Baby Syndrome – SBS）是指嬰兒頭部受到激烈的搖盪，或是在搖盪過程中頭部受到碰撞而所造成的傷害，香港每年約有10至20宗個案。由於嬰兒頸部肌肉非常軟弱，加上他們的頭部與身體比例比兒童及成人為高，故頭部會較易受傷。如嬰兒的頭部遭嚴重搖盪，腦內脆弱的組織會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂，進而導致腦細胞受損。

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文章授權轉載自《香港01》

保母

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