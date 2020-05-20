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陽澄湖大閘蟹 獲產地標誌證書
蘇州市相城區委宣傳部日前表示，「陽澄湖大閘蟹」已於近日獲得中國農業農村部授予的中華人民共和國農產品地理標誌登記證書。
中新社報導，陽澄湖是中國最為著名的大閘蟹產地，曾有詩云：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州」。長期以來，蘇州市也將陽澄湖大閘蟹視為一張聞名海內外的農產品名片傾力打造。早在上世紀六十年代，陽澄湖大閘蟹就作為蘇州的主要外貿產品之一遠銷海外。
此次農產品地理標誌產品劃定保護範圍總面積為516.04平方公里，包含蘇州市所轄陽澄湖沿岸相城區的太平街道、陽澄湖鎮、陽澄湖生態休閒旅遊度假區；常熟市的沙家浜鎮；昆山市的巴城鎮；蘇州工業園區的唯亭街道，共計4個市(區)6個鎮(街道)及陽澄湖湖區。生產面積18408公頃，年產量預估近15500噸。
據蟹農介紹，新冠肺炎疫情並未對陽澄湖大閘蟹養殖造成較大影響。由於今年前期蘇州當地天氣較好，氣溫早熱，有助於大閘蟹提前脫殼。據推測，今年的陽澄湖大閘蟹產量有望進一步增加。
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