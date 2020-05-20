北京大興機場飛機定檢線 開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國南方航空公司表示，南航和廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）合作的飛機定檢合作線項目在北京大興機場南航1號機庫正式投入運行，此舉標誌著亞洲最大機庫的定檢線正式開工。

南航表示，該飛機定檢線的正式投入運行標誌著南航復工復產進度不斷加快，南航在北京大興國際機場運營也提速。

該飛機定檢合作線所在的北京大興國際機場的南航1號機庫佔地面積近4萬平方米，由一個維修機庫大廳和四層附樓組成。該機庫也是亞洲最大的機庫，共設有5個寬體機機位和3個窄體機機位，最多可同時容納包括2架空客A380、3架波音777在內的12架飛機，能夠滿足多機型、不同維修維護需求的飛機靈活停放。

今年1月，廣州飛機維修工程有限公司通過中國民航局審核，成為北京大興國際機場首個獲得中國民航局定期檢修批准的民用航空器維修單位。

目前，廣州飛機維修工程有限公司已成功獲得中國民航局（CAAC）、歐洲航空安全局（EASA）以及美國聯邦航空局（FAA）等多機構頒發的北京大興國際機場維修許可，具備資質為全球客戶提供飛機的航線維修放行和定檢業務。

大興機場 北京 民航局

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