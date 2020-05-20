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高端郵輪免稅綜合體 落戶廈門
繼「廈門海上世界」之後，廈門郵輪百億產業鏈再添引擎：18日，廈門港務控股集團、中國遠洋海運集團有限公司、中國旅遊集團有限公司舉行「雲簽約」，啟動郵輪產業合作項目，廈門國際郵輪母港片區將迎來大陸內地首個高端郵輪免稅綜合體。
中新社報導，廈門港務控股集團當天介紹說，作為廈門企業代表，集團將參與投資、建設和運營，在郵輪母港片區合作共同開發郵輪免稅綜合體項目，計劃投資30億元人民幣打造內地首個集免稅購物、郵輪文化、郵輪體驗、餐飲娛樂為一體的高端郵輪免稅綜合體。
在此之前，該郵輪母港已開啟「國企+央企」強強聯合模式，建設「廈門海上世界」，涉及港口、航運、旅遊、商業、酒店、會展、文化、娛樂等諸多產業，總投資超160億元人民幣。
擁有「經濟特區、自由貿易試驗區、綜合實驗區、21世紀海上絲綢之路核心區」等多區叠加優勢，廈門郵輪產業現已成為廈門經濟發展的重要板塊。
統計數據顯示，2019年接待郵輪136艘次，同比增長41.67%；出入境旅客達41.37萬人次，同比增長超27%，兩項紀錄均創廈門港歷史新高。其中，接待母港郵輪艘次在全國排名第二，旅客吞吐量在全國排名第四，穩居中國郵輪港口第一集團。
同時，廈門國際郵輪母港，已成為星旅遠洋國際郵輪（廈門）有限公司郵輪產業發展的核心港口、「鼓浪嶼號」的主要郵輪始發港。
儘管受疫情影響，廈門郵輪旅遊暫時停航，但廈門母港「停航不停工」：東渡泊位改造工程已正式完工、「廈門海上世界」主要建築群相繼封頂，共同迎接郵輪產業的復甦。
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