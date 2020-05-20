高端郵輪免稅綜合體 落戶廈門

北京一名有著「極限運動女神」封號的24歲女大生，在本月12日時於張家界拍攝極限運動紀錄片，當時他正進行有「世界最瘋狂的極限運動」之稱的飛鼠裝滑翔運動，不料過程中卻因偏離計畫航線而失聯。經過多日搜救，當地村民終於在昨（18）日上午發現該名女大生的遺體，搜救隊立馬到場確認，發現她身上的降落傘並未打開，也就是說該名女大生是直接從高度2000公尺的上空跌落，令人感到相當惋惜。

2020-05-19 18:42