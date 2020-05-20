「雲嶺號」岩石掘進機 德陽下線

由中鐵裝備集團自主研製、大陸最大直徑的敞開式岩石掘進機「雲嶺號」，近日在四川德陽經開區下線。「雲嶺號」再次刷新了大陸自產岩石掘進機的直徑紀錄，不久後將運送到雲南滇中引水專案大理I段施工3標現場。

在中鐵裝備德陽基地生產車間內，裝配好的「雲嶺號」直徑9.83米，總長度235米，總重量約2050噸，集刀盤、運渣皮帶機、支護、資訊傳感、物料運輸等於一體。

「雲嶺號」全身上下有上萬個部件，結構工藝非常複雜，設計建造歷時近1年，滇中引水專案，是大陸節水供水重大水利工程，「雲嶺號」就是專為專案的控制性工程－大理I段施工3標香爐山隧洞量身打造的「利器」。

這條隧洞建設難度很大，圍岩地質變化快，需要長距離獨頭施工、長距離連續淺埋暗挖，不良地質多、技術難題多。隧洞主線長26.542公里，「雲嶺號」要掘進20.802公里。為此，研發製造團隊針對地質條件進行了精準設計，配置了超前地質預報、有害氣體檢測、應急避險艙等多種功能，為滇中引水工程安全、優質、高效建設提供有力保障。

「雲嶺號」的成功下線，標誌著大陸隧道掘進機的研發製造能力進一步提升，也為今後參與複雜地質、更大直徑引水工程等，提供了技術支撐。