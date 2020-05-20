聽新聞
test
0:00 / 0:00

「雲嶺號」岩石掘進機 德陽下線

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
裝配好的「雲嶺號」敞開式岩石掘進機，9.83米直徑，刷新大陸自產岩石掘進機的直徑紀錄。圖／本報四川德陽傳真
裝配好的「雲嶺號」敞開式岩石掘進機，9.83米直徑，刷新大陸自產岩石掘進機的直徑紀錄。圖／本報四川德陽傳真

由中鐵裝備集團自主研製、大陸最大直徑的敞開式岩石掘進機「雲嶺號」，近日在四川德陽經開區下線。「雲嶺號」再次刷新了大陸自產岩石掘進機的直徑紀錄，不久後將運送到雲南滇中引水專案大理I段施工3標現場。

在中鐵裝備德陽基地生產車間內，裝配好的「雲嶺號」直徑9.83米，總長度235米，總重量約2050噸，集刀盤、運渣皮帶機、支護、資訊傳感、物料運輸等於一體。

「雲嶺號」全身上下有上萬個部件，結構工藝非常複雜，設計建造歷時近1年，滇中引水專案，是大陸節水供水重大水利工程，「雲嶺號」就是專為專案的控制性工程－大理I段施工3標香爐山隧洞量身打造的「利器」。

這條隧洞建設難度很大，圍岩地質變化快，需要長距離獨頭施工、長距離連續淺埋暗挖，不良地質多、技術難題多。隧洞主線長26.542公里，「雲嶺號」要掘進20.802公里。為此，研發製造團隊針對地質條件進行了精準設計，配置了超前地質預報、有害氣體檢測、應急避險艙等多種功能，為滇中引水工程安全、優質、高效建設提供有力保障。

「雲嶺號」的成功下線，標誌著大陸隧道掘進機的研發製造能力進一步提升，也為今後參與複雜地質、更大直徑引水工程等，提供了技術支撐。

預報

延伸閱讀

德陽高含硫撬裝設備 助川氣東送

「一百零八」首映 德陽羅漢娃暖人心

德陽造鍋爐 助孟加拉發電

「台江水日」資深引水員 單騎往返台江烏山頭水庫致意

相關新聞

青海湖 15年來「最胖」

青海省氣象科學研究所19日發布消息稱，青海湖水體面積和平均水位達2005年以來最大值。據青海省氣象科學研究所衛星遙感資料...

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

「雲嶺號」岩石掘進機 德陽下線

由中鐵裝備集團自主研製、大陸最大直徑的敞開式岩石掘進機「雲嶺號」，近日在四川德陽經開區下線。「雲嶺號」再次刷新了大陸自產...

高端郵輪免稅綜合體 落戶廈門

繼「廈門海上世界」之後，廈門郵輪百億產業鏈再添引擎：18日，廈門港務控股集團、中國遠洋海運集團有限公司、中國旅遊集團有限...

北京大興機場飛機定檢線 開工

中國南方航空公司表示，南航和廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）合作的飛機定檢合作線項目在北京大興機場南航1號機庫正...

陽澄湖大閘蟹 獲產地標誌證書

蘇州市相城區委宣傳部日前表示，「陽澄湖大閘蟹」已於近日獲得中國農業農村部授予的中華人民共和國農產品地理標誌登記證書。

台灣抗疫醫護人員遊福建武夷山免費

為推動旅遊業復甦回暖，福建各地推出景區免費或降價優惠，並對廣大醫務工作者等「抗疫英雄」採取免門票等近千條旅遊利民惠民措施...

居家隔離門上安裝電子鎖 北京市被隔離人無法趴趴走

北京市規定，到北京的境外人士除了強制集中隔離十四天外，還需要居家隔離七天。居家隔離期間，北京市日前在被隔離者家門口安裝一...

「極限運動女神」失聯6日終尋獲！最後一刻恐從2千米高空絕望跌落

北京一名有著「極限運動女神」封號的24歲女大生，在本月12日時於張家界拍攝極限運動紀錄片，當時他正進行有「世界最瘋狂的極限運動」之稱的飛鼠裝滑翔運動，不料過程中卻因偏離計畫航線而失聯。經過多日搜救，當地村民終於在昨（18）日上午發現該名女大生的遺體，搜救隊立馬到場確認，發現她身上的降落傘並未打開，也就是說該名女大生是直接從高度2000公尺的上空跌落，令人感到相當惋惜。

受疫情刺激？深圳羅湖區想離婚 排號至少要等一個月

有市民近日在網上反映，廣東省深圳市羅湖區民政局離婚辦理業務預約爆滿，多次預約不上，在疫情逐漸好轉的情況下，希望能恢復現場取號辦理業務...

女子被分手後買1噸洋蔥送前男友：該換你哭了

據山東網、山東廣播電視台報導，「520」前，山東淄博一名趙姓女子被分手後，竟上網買了1噸洋蔥送給前男友，並特別交代商家直...

孩子昔爬藤梯求學 如今走下「懸崖村」 住上新樓房

一篇媒體報導，讓進出都要「爬天梯」的「懸崖村」進入公眾視野。四年後，在各界的關注下，他們最後一次走鋼梯，告別過去，迎向新生活。

熱門新聞

「極限運動女神」失聯6日終尋獲！最後一刻恐從2千米高空絕望跌落

69歲太極大師半分鐘被KO 曾約戰徐曉冬展示「太極球」證功力

剛衝突完就被抓包！港議員投票中訂台灣「蜜雪芒」 兩箱花費5800元

安全帽近日在大陸突然大賣 原因原來是「一盔一帶」

不滿分手！買1公噸洋蔥送前男友 女留字條：該你哭了

賈慶國：中美經濟脫鉤可能性加大 中共將一手硬一手軟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。