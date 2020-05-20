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青海湖 15年來「最胖」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
青海湖水體面積和平均水位達2005年以來最大值 圖為2018年1月11日航拍青海湖。（中新社）
青海湖水體面積和平均水位達2005年以來最大值 圖為2018年1月11日航拍青海湖。（中新社）

青海省氣象科學研究所19日發布消息稱，青海湖水體面積和平均水位達2005年以來最大值。據青海省氣象科學研究所衛星遙感資料監測顯示，4月下旬，青海湖水體面積為4543平方公里，較上年同期增大28平方公里，較近10年(2010年至2019年)同期平均大164平方公里。

中新社報導，青海省氣象科學研究所氣象專家石明明表示，自2004年以來，青海湖4月分枯水期面積呈波動增大趨勢，具體表現為2004年至2008年緩慢增大，2009年至2012年快速擴張，2013年至2016年面積略有回落，2016年以後進一步快速擴張。其中水體面積擴張區域主要位於西部鳥島和石乃亥附近、北部沙柳河附近以及東部沙島附近。

他分析表示，2019年，青海湖周邊區域降水量偏多、青海湖水體面積偏大是2020年青海湖水體面積較上年同期增大的主要原因。數據顯示，2019年，青海湖流域平均降水量為447.7毫米，較常年偏多二成，致使青海湖9月分豐水季水體面積達4549平方公里；而平均水位從2005年的3192.86米上升至3195.97米，上升幅度達3.11米，水體面積和平均水位都達2005年以來最大值。　石明明表示，青海湖面積增大，對遏制周邊沙漠化及生態保護會產生有利影響，但湖體面積增大帶來的水位增高對周邊旅遊設施有不利影響。

青海湖是大陸最大的內陸高原鹹水湖，是維繫青藏高原東北部生態安全的重要水體，也是控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障。青海湖的生態環境特徵及其演變在很大程度上反映著青藏高原整體生態環境的變化趨勢，對柴達木盆地、三江源、祁連山等地區均有較大影響。

青藏高原

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