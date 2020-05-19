台灣抗疫醫護人員遊福建武夷山免費

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
福建省宣布，台灣抗疫醫護人員遊武夷山免費，圖為武夷山風景區一角。（新華社）
福建省宣布，台灣抗疫醫護人員遊武夷山免費，圖為武夷山風景區一角。（新華社）

為推動旅遊業復甦回暖，福建各地推出景區免費或降價優惠，並對廣大醫務工作者等「抗疫英雄」採取免門票等近千條旅遊利民惠民措施。當中的武夷山主景區的景區門票和觀光車票將對全大陸的醫務工作者免費，含港澳台地區。

武夷山景區門票旺季為140元人民幣，觀光車（接駁車）為70元，合計可省下210元人民幣（ 約900元台幣）。

中新社報導，福建省採取對全大陸親子遊家庭購買一張景區門票，隨行配偶和子女享受免門票政策；對全大陸馳援湖北省醫務工作者（含港澳台地區）、國家派出支援境外國家抗疫工作的醫療專家組將永久免費。　　

福州市一批景區對醫務工作者實行免費入園政策，時間至今年12月31日，涵蓋三坊七巷、鼓山風景區、雲頂景區等福州市主要景區。閩江遊和福州內河遊也推出醫務工作者船票免費、直系親屬船票5折的優惠政策。

廈門市到6月30日前，國有A級旅遊景區對市民和遊客免費開放。泉州市從景區開放之日起至12月31日，A級旅遊景區、泉州海絲野生動物世界、後深溪景區、石獅世茂茂險王主題樂園、泉州石獅•海洋世界、惠女風情園、德化桃仙溪對全國醫務工作者實施門票免費政策。　

泉州市文化廣電和旅遊局相關負責人表示，參加湖北一線抗擊疫情的醫務工作者，在泉州可享受入住酒店全年5折優惠；如瓷生活文化館、順美陶瓷文化世界、福建海峽兩岸安成青年創業園對全國醫務工作者免費；德化江山美人茶莊園也對全國醫務工作者免費，可免費茶體驗、茶食品體驗。　　

此外，漳州、三明、寧德、龍岩、莆田、平潭等地的景區，也發布了相應的旅遊利民惠民措施。

福建 人民幣

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