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不滿分手！買1公噸洋蔥送前男友 女留字條：該你哭了

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸山東一位女子因不滿被分手，網購1公噸的洋蔥送前男友，並留字條，「我哭了3天，這下該你哭了！」。圖／中華網
大陸山東一位女子因不滿被分手，網購1公噸的洋蔥送前男友，並留字條，「我哭了3天，這下該你哭了！」。圖／中華網

男女朋友分手後還送禮物？山東省一位趙姓女子與男友分手後，送他一公噸、滿滿一貨車的洋蔥當作分手禮物，壯觀的場景被小區居民拍下來，卻苦了送貨員，搬了50多趟才完成任務。

趙姓女子與男友交往一年多，因為不滿被分手，在網路上購買1公噸洋蔥送前男友，還特別叮囑商家到貨後不用聯繫收件人，直接堆在門口，聲稱絕不退貨。為了讓男友流淚，還加錢委託商家留下一張紙條：「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」

但送貨員在多次聯繫男子，無人接應，便開始搬運洋蔥，送貨員無奈表示，這些貨起碼要搬5個多小時，她的前男友沒哭，我先哭了。

後來，趙女的前男友出面駁斥，因為前女友行為太過分，自己忍受不了才提出分手，前女友到處說他分手都不哭，分手不哭就一定是渣男嗎？

男子的鄰居阿姨表示，「男方有哭沒哭不知道，反正我是被嗆哭了！」整個小區都彌漫著一股濃濃的洋蔥味兒。最後因爲訂購人的特殊要求，洋蔥被整噸堆在了收貨人門口。

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