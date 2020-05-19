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「極限運動女神」失聯6日終尋獲！最後一刻恐從2千米高空絕望跌落

聯合新聞網 / 綜合報導
熱愛極限運動的劉女，在此次事故中意外身亡，年僅24歲，讓不少人相當惋惜。圖/Weibo
熱愛極限運動的劉女，在此次事故中意外身亡，年僅24歲，讓不少人相當惋惜。圖/Weibo

北京一名有著「極限運動女神」封號的24歲女大生，在本月12日時於張家界拍攝極限運動紀錄片，當時她正進行有「世界最瘋狂的極限運動」之稱的飛鼠裝滑翔運動，不料過程中卻因偏離計畫航線而失聯。經過多日搜救，當地村民終於在昨（18）日上午發現該名女大生的遺體，搜救隊立馬到場確認，發現她身上的降落傘並未打開，也就是說該名女大生可能是直接從高度2000公尺的上空跌落，令人感到相當惋惜。

該名劉姓女大生在北京一所大學就讀大四，生前熱愛極限運動，從單板滑雪、潛水、衝浪、風洞、跳傘到飛鼠裝滑翔運動，樣樣都是高水準的等級，亦曾考取相關證照。此次事故中，她原是參加北京一家傳媒公司的拍攝活動，當時有2名飛行員一同從飛行高度約2500公尺處躍下，進行飛鼠裝滑翔運動，但劉女卻偏離航線而失聯。由於她認為此次飛行難度不高，因此並未攜帶手機、GPS等設備，且事發後當地大雨不斷，讓搜救行動是難上加難。

昨日上午，張家界風景區的村民在天門山玉壺峰北側下方一處隱密的森林中，發現到疑似失聯女大生的遺體，搜救人員緊急趕往後，也確認該具遺體確實為失聯的劉女。經過現場勘驗，搜救人員發現劉女身上的降落傘未打開，認為她最後恐是直接從高2000公尺處直接跌落。

喜愛極限運動的劉女，生前曾發文表示，「我為自己而活，我從不後悔我的選擇」。因此儘管許多人對此次的事故感到遺憾，認為「她（劉女）打不開降落傘時該有多絕望」、「為什麼放著好好的生活不過，寧願去冒險」；但仍有人認為，「她死於自己所熱愛的東西，人是為自己而活的，不是別人」。針對此次事故原因是裝備問題還是操作有誤，目前尚無法得知。

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