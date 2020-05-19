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受疫情刺激？深圳羅湖區想離婚 排號至少要等一個月

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
有市民近日在網上反映，廣東省深圳市羅湖區民政局離婚辦理業務預約爆滿，多次預約不上，在疫情逐漸好轉的情況下，希望能恢復現場取號辦理業務。示意圖／Ingimage
有市民近日在網上反映，廣東省深圳市羅湖區民政局離婚辦理業務預約爆滿，多次預約不上，在疫情逐漸好轉的情況下，希望能恢復現場取號辦理業務。示意圖／Ingimage

有市民近日在網上反映，廣東省深圳市羅湖區民政局離婚辦理業務預約爆滿，多次預約不上，在疫情逐漸好轉的情況下，希望能恢復現場取號辦理業務。

羅湖區民政局回覆稱，受疫情影響，4月、5月迎來離婚潮，羅湖區民政局已根據情況，適當增加預約名額。根據要求，暫不能恢復現場取號辦理。

華商報報導，15日查詢廣東省婚姻登記網上預約系統，結果顯示，即日起到今年6月16日，深圳市各區的離婚剩餘預約量均為0。換句話說，想預約離婚的深圳人，需排到下個月16日之後。

據深圳新聞網綜合報導，查看過往婚姻登記數據會發現，4月本就是結婚預約的淡季，因此相較而言，離婚數量的上升就更為扎眼。2020年4月，深圳結婚登記總量為4160+27（涉外）對，離婚量為3514+10（涉外）對。按照深圳全年來算，歷年離婚總量不會超過結婚總量的三分之一，可在4月，深圳離婚總量已達到結婚總量的84%。

據報導，近年來，中國離婚率不斷攀升，為減少輕率離婚、衝動離婚，民法典草案擬將「離婚冷靜期」引入，明確自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願離婚的，可撤回離婚登記申請。

值得注意的是，近期微博上發起了一項關於「民法典草案擬引入離婚冷靜期，你支持嗎？」的投票，引來上萬人的評論與轉發，但大多數的網友均表示「不支持」。

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