女子被分手後買1噸洋蔥送前男友：該換你哭了

據山東網、山東廣播電視台報導，「520」前，山東淄博一名趙姓女子被分手後，竟上網買了1噸洋蔥送給前男友，並特別交代商家直接將洋蔥堆在前男友家門口，且聲明絕不接受退貨。女子還加錢委託商家寫了一張紙條：「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」

報導稱，負責運交這批洋蔥的快遞小哥在多次聯繫「收貨人」卻無人接聽後，只好自己花了5、6小時，搬了50多趟，才將這1噸洋蔥從貨車搬到「收貨人」家門口。

趙姓女子表示，二人一年多感情，就這麽被單方面分手了，很不甘心，自己在家哭了整整三天。最後一想，不能就這麼便宜了前男友，希望用這一整車洋蔥嗆出他的眼淚，讓前男友良心發現。

女子說，「錢也不算貴，又不是出不起這個錢，感情是兩個人的事，不能只有我哭！」

但趙姓女子的前男友表示，是因為前女友行為太過份，自己受不了才會提出分手。男子說，「我這個前女友到處說我分手都不哭，分手不哭就一定是渣男嗎？」