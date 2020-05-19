孩子昔爬藤梯求學 如今走下「懸崖村」 住上新樓房

昭覺縣城的易地扶貧搬遷集中安置點。（取材自新京報）

一篇媒體報導，讓進出都要「爬天梯」的「懸崖村」進入公眾視野。四年後，在各界的關注下，他們最後一次走鋼梯，告別過去，迎向新生活。

【當年】得爬藤梯求學

5月13日清晨，四川涼山州昭覺縣支爾莫鄉阿土列爾村民搬著大小行李起個大早，有人興奮到整夜沒睡，因為這天，是他們全村搬家的日子。

這座進出都要攀爬位於落差達800米的山崖之間17段藤梯的地方，是全中國聞名的「懸崖村」。2016年新京報「懸崖上的村莊」報導村裡孩子爬藤梯求學的故事，讓社會注意到這個原始村落的克難人生。

經過四年的轉變，「懸崖村」村民背著行李向村子揮手告別，他們沿著懸空的鋼梯下山，搬遷到昭覺縣城的安置點，開啟全新的生活。

2016年4月27日，阿土列爾村的一個村民摔下了懸崖。這不是第一次發生類似的事。

新京報當時報導，地處四川涼山深處的阿土列爾村有70餘戶彝族人家居住，這個村處於美姑河大峽谷斷坎岩肩斜台地，海拔1400多米，與地面垂直距離約800米。村子通向外界唯一的路，是順著懸崖斷續攀爬17條藤梯，其中接近村莊的幾乎垂直的兩條相連的藤梯長度約100米，攀爬沒有藤梯的崖壁才是最危險的。

當地一位基層官員曾表示，他知道的在這條路上摔死的人有七、八個，有村裡的人，也有外來的人，而摔傷的人更多。

【受矚】建鋼梯保安全

阿土勒爾村當時有15個6至15歲的孩子在山腳下的勒爾小學上學，平時住校，每月月中和月底的周末才回家。每次上下山，家長們都會輪流接送。

2016年5月14日清晨6時多，30多歲的陳古吉帶著背包繩和另外兩個家長一起下山接孩子。村裡身手敏捷的年輕人，下山通常需要一小時，上山大約90分鐘，對於外來的人，通常是這個時間的兩倍。

9時多鐘，勒爾小學校長吉克拉者帶著15個孩子到山下，其中有陳古吉的五個孩子，最小的男孩是六歲的陳木黑。爬山開始前，陳木黑被陳古吉繫上背包繩，前面由一個家長引路，中間一個家長。在通過沒有任何附著物的崖壁上的道路時，陳古吉格外小心，緊抓繩子的手有時青筋暴起。他說，前些日子，一個娃滑了一下，幸好崖邊的藤條擋住了，才撿回一條命。

上學的孩子都背著沉沉的書包，15個孩子在3個家長的保護下，就這樣從勒爾小學出發，走崖壁，爬藤梯，踏上回家的路。由於安全和貧困問題，阿土勒爾村一些適齡兒童還沒有進過學校。

當地基層幹部表示，阿土勒爾村口口相傳的歷史可追溯到200年前。那時，阿土勒爾村與世隔絕，因為阿土勒爾村特殊的地理位置，沒有匪患，沒有戰亂。這裡土地肥沃，村民自給自足，生活比動盪不安的其他地方要安逸而且富庶得多。

報導說，由於道路問題，村民養殖的牲口都運不到山下，基本都是自產自銷。村民把產量有限的花椒和核桃背到山下，換回日用品和少量的現金，村民普遍處於貧困線下。村裡很多到了結婚年齡的男青年因此娶不到媳婦，「山下娶個媳婦大概15萬元(人民幣，約2.1萬美元)，山上一般要加3萬元，即使這樣，外村的女孩很少願意嫁到山上。」

官方和村民不是沒有想過改善出入方式。基層幹部曾考慮在現有的崖壁道路上用鋼筋焊接的梯子代替藤梯，但怎麼也得耗資幾百萬元。縣裡分別在2004年和2009年規畫修路問題，村裡需要自籌50%的資金來修路，但村民哪裡能出得起這筆錢，於是修路就一再擱淺。

經媒體報導後，引起廣泛關注。涼山彝族自治州州委書記林書成說，先施工一條鋼筋結構梯道，解決群眾出行安全問題。此外，為保障學生安全，鄉里和學校都制定了護送方案，通常是村幹部帶隊，和家長到山腳下，按預案帶領孩子上山。

2016年6月6日，是四川涼山彝族自治州阿土列爾村15個孩子到山下上學的日子。新京報再度直擊了這群孩子幾乎玩命的上學路。

這一次出發前，帶隊組長接到電話通知，不能讓孩子爬危險的天梯，必須繞行另一條約十多公里的山路下山。但繞路意味著累與餓的六小時。從集合地出發前往阿土特圖組，相距約三公里滑坡地段，之後一路幾乎在30度以上的坡度道路上前進。

進入蘇朱村為一路下坡，不時有人滑倒，孩子們一路上又累又餓。進入峽谷，是一段段「之」字型的30度以上的下坡路，路面有大量破碎的鋒利頁岩，13歲俄地有三的鞋本來就有個洞，出發時兩個腳趾露在外面，走到山下時，破損更嚴重，腳趾全都露出來了，鞋壞了，他只有光著腳，因為這是他唯一的一雙鞋。

【天塹】翻越困難重重

「艱難上學路」經報導後，引起巨大反響。2016年6月7日，一基金會捐助20雙運動鞋，「懸崖村」18名學生獲捐新運動鞋。

2016年11月9日，「懸崖村」鋼梯路修好後，迎來了第一位新娘。儘管新的梯子可讓村民上山耗時縮短一個小時，但對新娘勒爾拉則和她的親友團來說，翻越這道「天塹」仍困難重重。勒爾拉脫下長裙，手腳並用向上攀爬，汗水打濕了勒爾拉則的頭髮面頰，「妝都花了。」

媒體多次報導「懸崖村」，讓國家主席習近平也注意到了。2017年3月8日，習近平參加12屆全中國人大五次會議四川代表團的審議，提到他曾在電視上看到「懸崖村」的報導，特別是看到村民們的出行狀況，感到很揪心。了解到當地建了新的鐵梯，心裡稍稍鬆了一些。「懸崖村」也因「國家主席的牽掛」知名度漸高。

2017年6月17日，時隔一年，經追蹤「懸崖村」現況發現，勒爾小學自2016年9月開始實行全寄宿制，學校也安裝了三部電話，並給每個孩子發放了IC卡。每個班級還安裝了視頻連線系統，孩子可以通過視頻與山上的家人視頻通話。2017年10月，山上有了Wi-Fi，還建立了幼兒教學點，也有了衛生室藥櫃和病床。

【搬遷】6月底前完成

去年8月，因涼山受地質災害影響，「懸崖村」決定進行易地搬遷。在今年4月26日、27日的易地扶貧搬遷縣城集中安置點住房分配大會上，阿土列爾村的84戶精準扶貧戶參與抽房，每戶最多交1萬元，在6月底之前完成搬遷。「懸崖村」將修建45套民宿，開發大峽谷溶洞、溫泉，設計徒步遊路線。

今年5月12日，阿土列爾村開始易地搬遷，12至14日，懸崖村84戶精準扶貧戶將陸續搬進縣城。村民某色達體抽到了一套居住面積100平米的易地搬遷安置房，一家人13日上午走下鋼梯，下午抵達新屋，兩人拿著鑰匙開門，面露喜悅，「跟做夢一樣。」

人民日報報導，從受到關注到搬家，「懸崖村」經歷了藤梯變成了鋼梯、與外界隔離到獲得社會關懷，一些年輕村民甚至當上了「網紅」。有形的懸崖仍在，但心裡的懸崖已經慢慢填平。