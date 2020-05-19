自救！山東幼稚園賣燒烤、武漢喜來登開大排檔

疫情衝擊下如何自救？山東濟南一所幼稚園因遲遲不能開學而另闢蹊徑，早上賣早餐、晚上賣燒烤和小龍蝦；武漢一家喜來登則在酒店大門外廣場開起五星級露天「大排檔」，兩者都成功吸引不少消費者上門嚐鮮。

據大陸媒體報導，山東濟南這所幼稚園園長表示，餐飲生意從5月12日開始，雖然只做了三天，但還挺受周邊居民歡迎，最多的一天營業額達到人民幣9,000元（約新台幣3.8萬元）。

園長稱，這麽做只是想「自救」，因為幼兒園房租一年就要人民幣100多萬元，另外還有76名教職工的薪資負擔。之前因一直沒等到何時可以復學的通知，大家才想到了這個辦法。

不過央視新聞報導，這所近日賣燒烤爆紅的幼稚園，因初步計劃於6月8日開學，並已提出申請轉為「普惠性幼兒園」，以享受疫情期間官方對幼兒園的扶持補貼政策，目前正在準備各項開學核驗工作，因此餐飲生意已經不做了。

但吉林榆樹還有一所幼稚園也利用園內廚房製作包子對外販售。這所幼兒園園長表示，從5月14日開始，到17日已經賣出了2,000多顆包子。因為完全是按幼稚園小朋友的口味和安全標準製作，因此受到不少家長甚至路人歡迎，多少能補貼員工一些生活費。

而受到疫情嚴重衝擊的武漢漢口五星級泛海喜來登大酒店，近日則在酒店大門外廣場擺上餐桌椅，開起現場露天燒烤，也吸引了不少武漢市民前來捧場。