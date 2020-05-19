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港鐵大媽口罩穿兩洞露口鼻 同車大叔拉低口罩打噴嚏

香港01 / 向樂高
左邊穿黃色衣服的大媽所戴的口罩相當奇特，在口鼻的位置開了2個洞，而左邊穿恤衫的中年男子則把口罩拉低至下巴。圖擷自FB社團「西環變幻時」
左邊穿黃色衣服的大媽所戴的口罩相當奇特，在口鼻的位置開了2個洞，而左邊穿恤衫的中年男子則把口罩拉低至下巴。圖擷自FB社團「西環變幻時」

香港新冠肺炎（COVID-19）疫情雖然放緩，但抗疫措施不能鬆懈，出門仍要戴好口罩。有網民在港鐵發現有大媽大叔未有正確戴口罩，大媽所戴的口罩在口鼻的位置剪開了2個洞，而大叔則將口罩拉至下巴，打噴嚏後更將手抹到褲上，引來不少網民批評這樣和無戴口罩沒有分別，認為兩人有「播毒」之嫌。

一名網民在Facebook群組「西環變幻時」貼出在港鐵車廂中拍攝的相片，可見一名大媽和大叔未有正確戴口罩，其中左邊穿黃色衣服的女子所戴的口罩相當奇特，竟在口鼻的位置開了兩個洞，而右邊穿恤衫的男子則把口罩拉低至下巴位置。

該名網民指，大媽的口罩戴了跟沒戴無分別，形容：「那個不是口罩，只是面罩，口鼻都開了洞！又要講電話，引來途人目光！」而大叔就在車廂內拉下口罩打噴嚏，「拉低口罩，打噴嚏用手掩住，再抹到大腿西裝褲上」，行為欠缺衛生意識。

不少網民看到帖文後，紛紛批評相中人的行為，「跟沒戴有什麼不一樣嗎」、「口罩只是裝飾品！」、「買來做什麼？戴了做什麼？留給有需要口罩的人啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

口罩 港鐵 疫情

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