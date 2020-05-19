快訊

不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆台北車站

洗手洗出「水毛病」？瘟疫暴露的美國自來水危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲南發生5.0級地震 已有4人不幸罹難23人受傷

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
圖為巧家縣小河鎮震後現場景象。（取自雲南網）
圖為巧家縣小河鎮震後現場景象。（取自雲南網）

位於中國雲南省東北部的昭通市巧家縣小河鎮，18日21時47分，發生5.0級地震，震源深度8公里。雲南省地震局周二上午通報，截至19日凌晨6時，本次地震已造成4人死亡，23人受傷。

據雲南網報導，雲南省地震局18日晚23時30分許在昆明召開的新聞發布會稱，地震震央距離巧家縣38公里、距昭通市58公里、距昆明市242公里。初步統計，巧家縣城、曲靖市會澤縣震感強烈，昭通市綏江縣、楚雄州永仁縣、曲靖市宣威市有震感。

地震發生後，巧家高中師生撤離至操場避難。（取自雲南網）
地震發生後，巧家高中師生撤離至操場避難。（取自雲南網）

地震

延伸閱讀

被問體重幾公斤 唐綺陽終於說了

錢櫃大火中罹難員工林子晨告別式 遺孀哀傷送別

日本東北外海規模5.2淺層地震 無海嘯威脅

花蓮地震規模4.4 最大震度3級

相關新聞

雲南發生5.0級地震 已有4人不幸罹難23人受傷

位於中國雲南省東北部的昭通市巧家縣小河鎮，18日21時47分，發生5.0級地震，震源深度8公里。雲南省地震局周二上午通報...

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

自救！山東幼稚園賣燒烤、武漢喜來登開大排檔

疫情衝擊下如何自救？山東濟南一所幼稚園因遲遲不能開學而另闢蹊徑，早上賣早餐、晚上賣燒烤和小龍蝦；武漢一家喜來登則在酒店大...

武夷山5G雲賞茶 秀智慧茶園

一場以「八閩福茶地、5G雲賞茶」為主題的直播17日下午在福建省武夷山市舉行。

高鐵接珠三角 三江遊客破千萬

廣西貧困縣搭高鐵列車加速融入粵港澳大灣區，「以前沒有高鐵，很多人不知道三江是何地。高鐵通行後，慕名而來的遊客逐年上漲，特...

汕頭海灣隧道 東線貫通

備受關注的廣東省重點工程項目汕頭海灣隧道東線日前貫通。該隧道是大陸首座地處8度地震烈度區的盾構隧道。　

1歲男童誤食電池爆炸 嘴冒白煙、噴黑色粉末緊急送醫

小朋友的好奇心「爆燈」，看到什麼東西都愛放入口，家長最好還是多加注意。中國山東省濱州市一名1歲半男童早前在家中誤食AAA電池，未幾竟傳出「呯」一傳，男童嘴裏冒白煙，口腔有大量黑色粉末，需緊急送院留醫，幸好經手術後已出院。

母吸毒誤殺12歲女兒還肢解 頭顱殘骸散落馬桶、電鍋

旺角廣東道一劏房單位3年前發生駭人碎屍案，一名12歲女童疑遭任職按摩師的母親殺害後遭肢解，其屍體殘肢更散落劏房各處，部份頭顱和腦袋亦在馬桶及電飯煲內。母親後來向鄰居借手機不還，鄰居報警而揭發事件。精神科醫生認為母親案發時患有吸冰毒引致的思覺失調。母親原被控謀殺罪，因其精神問題，控方接納她承認誤殺罪，女被告今（18日）在高等法院認罪，法官先為她索取兩份精神科報告，把案押後至6月12日聽取求情和判刑。

香港商店推「催淚彈口味」冰淇淋 提醒港人堅持抗爭運動

去年香港反送中事件不只造成全球轟動，也深深影響兩岸之間政治情勢。據外媒報導，香港一家冰淇淋店近期推出「催淚彈口味」冰淇淋，曾經受催淚彈攻擊的顧客表示冰淇淋味道非常刺激，像極了催淚彈，而該店老闆表示這是支持民主運動的標誌，希望喚起港人堅持抗爭運動的熱情。

大陸央行也催婚？心形紀念幣來了

中國人民銀行定於5月20日發行2020吉祥文化金銀紀念幣一套。該套紀念幣共6枚，其中金質紀念幣2枚，銀質紀念幣3枚，金銀雙金屬紀念幣1枚。其中有兩款造型為「愛心形」，被網友笑稱這是「祖國媽媽在催婚」。

等不到復學…河北幼兒園改賣燒烤自救

受新冠肺炎疫情影響，中國多地未能確定開學時間，一些民營幼兒園連續數月無法營運、收入銳減，以致難以發放工資。在河北、山東等地近日有幼兒園「轉行」自救，暫時在園內做起了燒烤等餐飲生意。

網路現愛心 湖北7歲女孩不再蜷案板下上網課

湖北五峰一名7歲女孩柯恩雅蜷坐於父母在市場的滷菜攤案板下上網課消息引起輿論關注，近日，有愛心人士捐贈檯燈、電腦等相關設備，父母也將攤位改造一番，小女孩有了新的學習空間。

熱門新聞

婦花3千吃鮑魚餐見2隻蟲蠕動氣炸 網一看驚：蟲更貴

女預付127萬買32樓預售屋 五年後完工一看「只建29樓」

影／陸新景點「飛天之吻」 男女天仙遭批：打光變妖魔鬼怪？

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

婦隔28年想起買過房 開門驚見遭陌生人裝修入住

香港畢業生慘！反送中加疫情致職缺少55%、起薪恐減20%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。