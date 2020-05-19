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雲南發生5.0級地震 已有4人不幸罹難23人受傷
位於中國雲南省東北部的昭通市巧家縣小河鎮，18日21時47分，發生5.0級地震，震源深度8公里。雲南省地震局周二上午通報，截至19日凌晨6時，本次地震已造成4人死亡，23人受傷。
據雲南網報導，雲南省地震局18日晚23時30分許在昆明召開的新聞發布會稱，地震震央距離巧家縣38公里、距昭通市58公里、距昆明市242公里。初步統計，巧家縣城、曲靖市會澤縣震感強烈，昭通市綏江縣、楚雄州永仁縣、曲靖市宣威市有震感。
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