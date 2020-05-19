汕頭海灣隧道 東線貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

備受關注的廣東省重點工程項目汕頭海灣隧道東線日前貫通。該隧道是大陸首座地處8度地震烈度區的盾構隧道。　

汕頭海灣隧道全長6.68公里，其中海底盾構施工段長度為3047.5米，分為東、西線兩座隧道。項目是目前中國內地最大直徑越海盾構隧道，施工難度巨大。根據建設方案，海灣隧道盾構機從南岸的汕頭濠江往北掘進通過汕頭內海灣，到達北岸汕頭華僑公園內的盾構接收井後拆吊轉場。

施工方表示，汕頭海灣隧道東線盾構從始發開始，先後遭遇了始發段的孤石、基岩區，高粘度黏土地層掘進、高水壓淤泥地層帶壓進倉、三段高強度基岩凸起段掘進等困難。

自2018年4月汕頭海灣隧道東線盾構機正式掘進以來，歷時760天，實現海底掘進1524環，成功抵達北岸華僑公園內的接收段。目前西線盾構隧道正在攻堅海中第三段基岩凸起，預計2020年8月底貫通。

廣東 地震

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