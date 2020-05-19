汕頭海灣隧道 東線貫通

旺角廣東道一劏房單位3年前發生駭人碎屍案，一名12歲女童疑遭任職按摩師的母親殺害後遭肢解，其屍體殘肢更散落劏房各處，部份頭顱和腦袋亦在馬桶及電飯煲內。母親後來向鄰居借手機不還，鄰居報警而揭發事件。精神科醫生認為母親案發時患有吸冰毒引致的思覺失調。母親原被控謀殺罪，因其精神問題，控方接納她承認誤殺罪，女被告今（18日）在高等法院認罪，法官先為她索取兩份精神科報告，把案押後至6月12日聽取求情和判刑。

2020-05-18 21:07