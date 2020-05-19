汕頭海灣隧道 東線貫通
備受關注的廣東省重點工程項目汕頭海灣隧道東線日前貫通。該隧道是大陸首座地處8度地震烈度區的盾構隧道。
汕頭海灣隧道全長6.68公里，其中海底盾構施工段長度為3047.5米，分為東、西線兩座隧道。項目是目前中國內地最大直徑越海盾構隧道，施工難度巨大。根據建設方案，海灣隧道盾構機從南岸的汕頭濠江往北掘進通過汕頭內海灣，到達北岸汕頭華僑公園內的盾構接收井後拆吊轉場。
施工方表示，汕頭海灣隧道東線盾構從始發開始，先後遭遇了始發段的孤石、基岩區，高粘度黏土地層掘進、高水壓淤泥地層帶壓進倉、三段高強度基岩凸起段掘進等困難。
自2018年4月汕頭海灣隧道東線盾構機正式掘進以來，歷時760天，實現海底掘進1524環，成功抵達北岸華僑公園內的接收段。目前西線盾構隧道正在攻堅海中第三段基岩凸起，預計2020年8月底貫通。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言