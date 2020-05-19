高鐵接珠三角 三江遊客破千萬

廣西貧困縣搭高鐵列車加速融入粵港澳大灣區，「以前沒有高鐵，很多人不知道三江是何地。高鐵通行後，慕名而來的遊客逐年上漲，特別是來自珠三角地區的遊客」。廣西柳州市三江侗族自治縣從事旅遊業的楊兵仁表示。

中新社報導，地處中國西部湘黔桂三省區交界的三江縣，演繹著侗、苗、瑤、壯等少數民族風情，繪成「千年侗寨．夢縈三江」的美麗畫卷。但因受交通基礎設施等因素制約，經濟社會發展相對滯後，三江被列入國家級貧困縣。

為改善三江交通條件，2016年5月15日，中國鐵路南寧局集團有限公司訂製開行「三江—廣州」始發終到的動車組列車，吸引珠三角地區的遊客到三江旅遊，這也是中國第一條在少數民族聚集的國家級貧困縣開通的扶貧專列。

「柳州三江號」開通4周年後帶給了這一縣城的繁榮。返鄉創業的楊兵仁見證高鐵給家鄉的改變。2011年，楊兵仁和父輩一起打造展現侗族文化的大型實景演出「坐妹」。因交通不便，曾一度出現演員比遊客還多的尷尬情況。2012年春節，220多人的實景演出，觀看的遊客只有6個。

「火車一響，黃金萬兩」。高鐵開通後，源源不斷的客流引入這個曾籍籍無名的侗鄉縣城。楊兵仁表示：2016年開始，看坐妹的遊客每年翻倍，節假日時要連開兩場，場場爆滿，30%遊客來自珠三角地區。

高鐵打通了三江與粵港澳間的快速通道。「粵港澳地區遊客是三江縣旅遊的主要客源地，占遊客總人數近4成」。三江縣文化體育廣電和旅遊局副局長楊淑娟表示，2019年，該縣旅遊總人數突破一千萬人次，旅遊經濟收入達80多億人民幣。

中國鐵路南寧局集團有限公司的數據顯示，2019年三江南站圖定通行動車22.5對，比通行之初翻了三倍。2016年至2019年，三江南站旅客發送量從60.4萬人次增長至76.8萬人次。在高鐵的助力下，該縣共實現19851戶85475人脫貧，全縣貧困發生率下降到1.99％。