武夷山5G雲賞茶 秀智慧茶園

一場以「八閩福茶地、5G雲賞茶」為主題的直播17日下午在福建省武夷山市舉行。

此次「5G雲賞茶」直播活動是中國電信集團有限公司舉辦的「中國5G．24小時」全國線上大聯播組成部分，向觀眾展示中國5G發展成果。

中新社報導，一個小時的直播展示了武夷山茶文化的深厚底蘊，以及5G賦能智慧茶業發展的創新特色。

直播活動中，主持人來到武夷山九龍窠茶園，帶領觀眾一睹全世界僅存六株的大紅袍母樹真容。

大紅袍母樹至今已有350年左右的歷史，其採摘製成的茶葉現收藏于故宮博物院，被譽為「烏龍之祖、國茶巔峰」。

為直觀體驗武夷茶的製茶工藝，主持人還邀請武夷岩茶（大紅袍）製作技藝傳承人劉國英演示製茶搖青、盲喝岩茶等技藝，傳授聞香、品茶湯鑒別茶葉優劣之技巧。

在直播鏡頭中，觀眾還跟隨主持人一同參觀占地1千多畝的中國電信5G+智慧生態茶園。中國電信5G智慧工程師表示，依託5G網絡高速率、低時延、大連接的三大特徵，中國電信5G+智慧生態茶園可通過傳感器裝置實時監測光照度、溫濕度、土壤PH值等數據，協助茶農實現對茶葉生長全流程的質量追溯，達到控肥減藥、防蟲防害的目標，保證茶葉品質。

此外，中國電信5G+智慧生態茶園還可通過網絡技術分析茶葉生長大數據，對茶葉的採摘、生產加工等環節進行高效有序的管理，進一步提高茶葉的質量；通過統一管理中心平台，實現多終端對茶園的遠程實時管理。

專家認為，農業科技化、產業化、規模化是中國農業轉型的重要方向，中國電信5G+智慧生態茶園的落地為智慧農業提供新的發展標桿，為推動傳統農業向智慧農業演進提供新的動力引擎。