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1歲男童誤食電池爆炸 嘴冒白煙、噴黑色粉末緊急送醫

香港01 / 朱利安
山東省濱州市一名1歲半男童早前在家中誤食AAA電池，後來電池爆炸導致男童嘴冒白煙，口腔有大量黑色粉末，需緊急送院留醫。（微博影片截圖）
山東省濱州市一名1歲半男童早前在家中誤食AAA電池，後來電池爆炸導致男童嘴冒白煙，口腔有大量黑色粉末，需緊急送院留醫。（微博影片截圖）

小朋友的好奇心「爆燈」，看到什麼東西都愛放入口，家長最好還是多加注意。中國山東省濱州市一名1歲半男童早前在家中誤食AAA電池，未幾竟傳出「呯」一傳，男童嘴裏冒白煙，口腔有大量黑色粉末，需緊急送院留醫，幸好經手術後已出院。

事發於今年3月5日，山東省濱州市陽信縣一名1歲半男童獨自在房間玩耍，其間誤將AAA電池放入嘴巴，當時身處旁邊房間的家人突然聽到「呯」一聲，緊接著小朋友的哭聲。

家人趕到現場，已發現男童嘴內冒出白色煙霧，口腔內有大量黑色粉末，並摻雜著鮮血，地上則有一節AAA電池的空殼，電池負極金屬片不翼而飛。

家人方知事態嚴重即時送男童到醫院，醫生立即進行緊急手術，男童其後送往兒童重症科病房繼續治療。後來院方發現男童的消化道嚴重受傷，安排口腔合併外科、耳鼻喉科、頭頸外科和燒傷科等醫生會診；直至近日，男童接受了兩次食道擴張手術後才能出院。

廣州醫科大學附屬第三醫院兒科主治醫師邱國瑩表示，當孩子誤吞東西，家長應帶同相關物品的包裝或嘔吐物，盡快送孩子到醫院；強調在部分情況下不應自行催吐，例如孩子年紀小不配合、出現昏迷等情況，即使符合催吐的條件，也要小心嘔吐引起的窒息，謹記保持呼吸道暢通，送院前暫時不要進食或飲水。

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文章授權轉載自《香港01》

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