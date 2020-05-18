母吸毒誤殺12歲女兒還肢解 頭顱殘骸散落馬桶、電鍋

旺角廣東道一劏房單位3年前發生駭人碎屍案，一名12歲女童疑遭任職按摩師的母親殺害後遭肢解，其屍體殘肢更散落劏房各處，部份頭顱和腦袋亦在馬桶及電飯煲內。母親後來向鄰居借手機不還，鄰居報警而揭發事件。精神科醫生認為母親案發時患有吸冰毒引致的思覺失調。母親原被控謀殺罪，因其精神問題，控方接納她承認誤殺罪，女被告今（18日）在高等法院認罪，法官先為她索取兩份精神科報告，把案押後至6月12日聽取求情和判刑。

女被告曹燕（40歲），原被控於2017年12月17日謀殺何美洁。她否認該罪，但承認誤殺罪。控方因被告的精神問題，接受她承認誤殺罪。至於另一項阻止合法埋葬屍體罪，則保存在法庭檔案內。案情指，被告與女兒同住旺角廣東道一劏房單位的A房。而業主因B房未有人租住，亦准許被告使用。

借電話稱要找丈夫維修水管

案發日晚上7時半左右，被告向同層的女鄰居借電話，表示要致電內地的丈夫，維修房內的水管。女鄰居最終把兒子的電話借予被告。惟被告拒還電話，鄰居遂報警。警員到場與被告交涉，被告拒開門，警員要求支援，最終破門而入。

馬桶找回頭骨及腦疑混有辣椒

警員進入A房時，房內一片凌亂，被水掩浸 。其中浴室企缸有血水，水中浸著一些殘肢。此外，浴室的馬桶內有不完整的頭顱和部份腦袋，並混有類似辣椒的物體。當時電飯煲亦在浴室，煲內亦有部份頭顱。另外，有內臟在一張反轉的凳子上，脾臟等器官以及一些肌肉則在洗手盆。而該些殘肢都屬於被告的女兒。

女兒案發前兩月才搬與被告同住

被告因此被捕， 警誡下稱於2003年在四川和一名何姓男子結婚，兩人育有一女。被告和何之後離婚，於2009年和一名賴姓港人結婚。為找工作，被告由四川移居香港，她之後亦與賴離婚。女兒來港後，原本由在港的親戚照顧，至2017年10月才與被告同住。

指腦內有聲音著致電契爺

被告在錄影會面中說，案發前她身處B房，女兒則在A房。她下午醒來，走到A房發現不見女兒，但有一具屍體。腦內有聲音著她致電「契爺」。

疑死者窒息致死

法醫指無法確定死因，但指女兒的頭、雙手等擦傷都是死前造成，可能是她用手擋格，嘗試保護自己時引致。此外，女兒口和頸的瘀痕顯示她亦有可能是窒息致死。

曾自稱女神 稱同事蛇妖

被告一名親戚曾於2017年12月探望被告，當時覺被告行為怪異，自稱「女神」，亦稱呼她的同事為「蛇妖」。兩名精神科專家均認為，被告案發時患有因冰毒引致的思覺失調。

延伸閱讀：

退休漢稱妻不在唯有用女兒滿足性慾 官斥：淫棍的獸行 囚40月

年輕情侶乘的士到打鼓嶺行劫 電召車離開卻露行蹤 認搶劫候判

文章授權轉載自《香港01》