大陸央行也催婚？心形紀念幣來了
中國人民銀行定於5月20日發行2020吉祥文化金銀紀念幣一套。該套紀念幣共6枚，其中金質紀念幣2枚，銀質紀念幣3枚，金銀雙金屬紀念幣1枚。其中有兩款造型為「愛心形」，被網友笑稱這是「祖國媽媽在催婚」。
人民網報導，6枚紀念幣中有心形紀念幣兩枚，3克心形金質紀念幣背面圖案為新娘、百合、窗櫺等組合圖案，並刊「百年好合」字樣及面額；30克心形銀質紀念幣背面圖案為百合與同心鎖等組合圖案，並刊「百年好合」字樣及面額。
該套紀念幣正面圖案均為「吉祥」文字造型襯以中國傳統紋飾，並刊國名、年號。
5克圓形金質紀念幣背面圖案為鬆、鶴、靈芝、雲紋等組合圖案，並刊「鬆鶴延年」字樣及面額。
100克圓形銀質紀念幣背面圖案為鶴與鬆枝等組合圖案，並刊「鬆鶴延年」字樣及面額。
60克圓形銀質紀念幣背面圖案為麒麟與童子等組合圖案，並刊「麒麟送子」字樣及面額。
8克金4克銀圓形雙金屬紀念幣背面圖案為金魚與海棠花等組合圖案，並刊「金玉滿堂」字樣及面額。
北京晚報報導，在微博上，網友十分關注上述兩種心形紀念幣的價格，都擔心「買不起」或「預約不到」。有網友打趣表示，「紀念幣都瞧不起單身的我」。
據悉，該套金銀紀念幣由上海造幣有限公司、瀋陽造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣總公司總經銷，銷售渠道可查詢中國金幣網。
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