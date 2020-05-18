等不到復學…河北幼兒園改賣燒烤自救

受新冠肺炎疫情影響，中國多地未能確定開學時間，一些民營幼兒園連續數月無法營運、收入銳減，以致難以發放工資。在河北、山東等地近日有幼兒園「轉行」自救，暫時在園內做起了燒烤等餐飲生意。

新京報報導，17日晚間實地走訪河北保定一家民營幼兒園，不少食客到這家臨時的燒烤大排檔就餐，生意還挺火爆。

幼兒園數百平方米的露天活動場上，除了塑料城堡、滑梯等幼兒活動器械，還擺著十餘張由矮凳子圍繞的小飯桌。桌子上鋪設著一次性桌布，放置了消毒餐具，桌子序號以「小一班」、「中二班」等班級名稱命名。

幼兒園專門聘請了專業燒烤廚師，原來幼兒園的老師則做起了服務員。燒烤的設備和經營大排檔的餐俱全部是新購置的，原來幼兒園的餐具全部封存在消毒櫃中。

由於疫情影響遲遲不能開學，這家幼兒園已經閉園近五個月，園方只好利用現有的條件，臨時改行經營燒烤大排檔進行自救。

央視新聞報導，在山東濟南則有一家幼兒園賣燒烤走紅網絡。早上賣早餐，晚上銷售燒烤和小龍蝦。園長說，從5月12日開始，餐飲做了3天，還挺受周圍居民歡迎，最多的一天營業額達到了9000元（人民幣，下同）。

但園長表示，他們這麼做只是想自救，因為幼兒園房租一年就100多萬，教職工還有76個人，之前一直沒等到可以復學的通知，所以大家才一起想到了這個辦法，這樣一來，可以讓老師們盡可能留得住。

據悉，這家幼兒園是一所非普惠性民辦幼兒園，按相關規定，無法享受疫情期間當地對普惠性民辦幼兒園的扶持政策。