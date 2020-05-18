網路現愛心 湖北7歲女孩不再蜷案板下上網課

湖北五峰一名7歲女孩柯恩雅蜷坐於父母在市場的滷菜攤案板下上網課消息引起輿論關注，近日，有愛心人士捐贈檯燈、電腦等相關設備，父母也將攤位改造一番，小女孩有了新的學習空間。

中新社微信公眾號報導，7歲的柯恩雅是湖北五峰土家族自治縣漁洋關鎮小學一年級的學生，父母在本地集貿市場賣滷菜。此前，小恩雅只能坐在案板下面的鐵架間學習。

16日上午，在柯恩雅父母開的滷菜店，記者看到，店鋪內外已經煥然一新，柯恩雅還是和往常一樣跟媽媽趙瑋瑋一起待在店內。不過，此時小恩雅已經不在案板下，而是坐在了店內一張嶄新的學習桌前。桌上，電腦、檯燈、學習用品等一應俱全。

趙瑋瑋說，孩子長時間在這樣一個狹小的空間裡上課，並且始終對著電腦屏幕，總歸覺得對身體有影響。為改善孩子的學習環境，夫妻倆這幾天對攤位櫃台進行了改造，為孩子闢出地方安置學習座椅。

因生活條件艱苦，店內沒有安裝寬帶，柯恩雅只能蹭蹭周邊住戶的網絡或用媽媽的手機熱點連接網絡上課，有時媽媽手機來電話或者需要用手機時，網課效果就會受到影響。

看到報導後，湖北宜昌聯通立即行動，組織五峰縣城區營服中心為柯恩雅開通了一條新寬帶，讓她安心上網課。

與此同時，五峰教育部門牽線，社會愛心人士為柯恩雅所在集貿市場裡的學生捐贈了木製新課桌、護眼燈及學習用品。

還有在線學習企業表示，看到柯恩雅的報導後，被孩子堅持學習的勁頭所感動，無論是作為父母，還是教育從業人員，都希望給恩雅的學習盡一點綿薄之力。

如今，滷菜店鋪換上了預定許久的新案板及鋁合金門窗，並調整了內部布局，店內活動空間增加不少，柯恩雅不僅不用再蜷縮著學習，甚至可以跳舞。