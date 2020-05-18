香港商店推「催淚彈口味」冰淇淋 提醒港人堅持抗爭運動

去年香港反送中事件不只造成全球轟動，也深深影響兩岸之間政治情勢。據外媒報導，香港一家冰淇淋店近期推出「催淚彈口味」冰淇淋，曾經受催淚彈攻擊的顧客表示冰淇淋味道非常刺激，像極了催淚彈，而該店老闆表示這是支持民主運動的標誌，希望喚起港人堅持抗爭運動的熱情。

根據「美聯社」報導，香港一家冰淇淋店近期推出新口味「催淚彈」，每份售價5美元（新台幣約150元），催淚彈冰淇淋相當受歡迎，該店老闆表示每天都能賣出20到30勺。

而催淚彈冰淇淋主要成份為黑胡椒，老闆表示他曾嘗試用芥末等不同的成分製作，後來發現黑胡椒具有刺激喉嚨的功效，最接近催淚彈的味道，他說「我們先烤然後磨碎整個黑胡椒，製成義大利風味義式冰淇淋，有點辛辣，但我們強調它的回味，就像催淚彈對喉嚨的刺激」。

一位曾在抗爭活動受催淚彈攻擊的顧客表示「它的味道像催淚彈，一開始感覺很難呼吸，而且確實很刺激，這讓我想立刻喝大量的水」、「我認為這是一種追敘，讓我想起抗爭時的痛苦，而我不應該忘記這種痛苦」，而該店老闆則表示這種味道是對民主運動的支持，他說「我們想製造一種味道，提醒人們必須堅持這場長期抗爭運動，不能失去熱情」。