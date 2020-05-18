窗簾成網紅 湖北博物館為了這原因要收藏

這可能是武漢最火的窗簾。漢口一房間窗簾連續兩個多月飄揚在屋外，被鄰居拍下發到網上，引發網友關切，紛紛尋找房主。如今，這條窗簾更吸引到湖北省博物館的目光，欲將它作為抗擊新冠肺炎特展物件，永久收藏。

楚天都市報報導，湖北省博物館工作人員近日來到窗簾主人王先生的家裡，將王先生家中眾所矚目的酒紅色的窗簾拆下，並量了窗戶尺寸，將贈送給王先生一條新窗簾。博物館工作人員還給王先生開具了收藏證明，待窗簾在省博館展出時，王先生還將收到正式的收藏證書。

「當時還挺意外的」。王先生說，窗簾此前在網上走紅時，就有網友提議，將窗簾捐贈給博物館，他當時一笑了之。「因為總覺得窗簾的級別不夠。」王先生笑著說，這套房他原本用來出租，疫情期間一直閒置。他和女友原本計畫在2月2日領證，這套房子裝修一下作為婚房，都因為疫情延期。

對於，窗簾成為網紅後，省博物館提出收藏，王先生心裡雖有不捨，但他沒有猶豫，就答應了。「這應該是窗簾最好的歸宿。」

據報導，待疫情結束後，湖北省博物館計畫舉辦展覽展出窗簾等抗疫相關實物，時間初步定在今年9月。