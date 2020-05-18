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中國一省核酸檢測逾千萬份 比全美還多
新冠肺炎疫情蔓延全球，愈來愈多國家意識到核酸和抗體檢測的重要性，紛紛擴大檢測範圍。中國媒體報導，截至11日，中國人口第一大省廣東目前完成的新冠病毒核酸檢測量超過1041萬份，超越整個美國。
新華每日電訊報導，4月22日，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組召開會議，要求「加快提升檢測能力，大規模開展核酸和抗體檢測」。截至5月11日，廣東省累計報告新冠肺炎確診病例1589例。
報導稱，來自英國衛生部和美國疾病控制和預防中心網站的數據顯示，截至5月12日，英國拭子檢測和血清學檢測超過200萬份，美國新冠病毒檢測超過972萬份。
實際走訪廣州市第一人民醫院，醫院專門開闢「復工門診」，方便市民做核酸檢測。該院院長曹杰表示，醫院增加了相關人員，並增添了試劑購進等，大大縮短核酸檢測時間，目前日均核酸檢測量為1500份左右。
在常態化防控下，廣東省將繼續加強二級以上醫療機構、縣區級以上疾控機構實驗室建設，鼓勵有資質的第三方檢測機構提供檢測服務，充分滿足「願檢盡檢」需求。
目前，廣東核酸檢測機構已增長到170家醫療機構、53家疾控機構、28家第三方檢測機構。
「為滿足核酸檢測覆蓋面，我們發動了所有能做的機構。」據廣東省新冠肺炎防控指揮部相關負責人表示，如今廣東省每日核酸檢測能力達23萬份。
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