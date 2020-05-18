中國一省核酸檢測逾千萬份 比全美還多

「很多台商二代會全盤否定『創一代』的一些理念以及對其事業的幫助，我一直認為這是不對的。有父輩們的『1』，你就可以在後面加更多的『0』。」中學時期便隨父母長居北京的台灣女孩徐御格，已在大陸生活17個年頭。從考入中國政法大學，到讀書時期初嘗北漂創業，再到如今成為獨當一面、經營文創品牌的創業者，她不諱言台商二代身分對自己的幫助。

2020-05-18 01:52