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綠地高管被舉報不倫戀女下屬 挪用公款買名牌包

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
綠地集團高管陳軍。微博
綠地集團高管陳軍。微博

知名國有房地產企業、世界500強的綠地集團陷入輿論漩渦！該集團下屬京津冀事業部營銷部負責人陳軍日前被舉報與下屬保持不正常關係，還涉及挪用國有公款以及洗錢等問題。對此，綠地集團紀檢監察室緊急回應「正在調查核實」，並澄清此陳軍並非集團旗下綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍。

新京報報導，一則關於綠地高管涉嫌經濟違紀和不正當男女關係的微博舉報，近日在網上傳播，並登上了微博熱搜。

一名叫「VS生生不息」的微博個人帳號於5月11日發布一封「致綠地張玉良董事及各位執行總裁」的舉報信，舉報「綠地陳某與其合法妻子、綠地現任員工張某婷發生不正當男女關係以及嚴重經濟違紀」。該微博帳號自稱為張雨婷的合法丈夫史睿生，現居住在澳洲。

舉報信提到，今年2月，綠地京津冀事業部營銷負責人陳軍在張雨婷未取得畢業證和學歷認證的條件下，破格將其錄取為自己秘書。2020年3月初，兩人發生了不正當男女關係，目前張雨婷已經懷孕2月。

史睿生還提及妻子張雨婷「愛慕虛榮、貪戀奢靡」，同時強調，「經濟上，她完全依賴我的工作」。

舉報信並稱，在張雨婷擔任陳某秘書期間，陳軍利用公司的可報銷公關經費，給張雨婷買了兩個價值萬元的高端手提包。

報導說，根據史睿生提供的微博錄音顯示，陳軍與張某雨婷還涉嫌營銷條線貪腐行為。史睿生在17日發布的一條微博中質疑稱「陳某有9000萬，張某婷分3000萬，綠地這個陳某的待遇那麼高？」這條質疑使得「陳軍事件」不僅僅是桃色新聞，也涉及挪用綠地集團國有公款，通過洗錢收取巨額非法所得。

業內人士認為，「陳軍事件」更大的意義在於其背後涉及的經濟違紀和地產龍頭企業反腐問題。綠地集團作為上海本地最大的房地產企業，同時也是國企，這次事件如果證實涉及腐敗，或將反映出綠地在反腐和監察工作方面的漏洞。

據悉，陳軍為綠地集團下屬京津冀事業部營銷部負責人。房企營銷一線人員透露，營銷線負責人往往手握大權，包括與營銷活動相關的公關費、廣告費等都需要營銷負責人來審批，職位越高，支配資金的額度也會越高。

此前有媒體報導，陳軍2012年8月就任綠地集團東北事業部哈爾濱城市公司營銷總監，2012年10月就任綠地集團東北事業部營銷總監，隨後正式成為綠地集團東三省營銷總負責人。標題上更是將其稱為衝刺大東北200億的「關鍵先生」。

綠地集團高管陳軍被史睿生（左）舉報，介入員工張雨婷（右）的婚姻。微博
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房地產 反腐

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