廣東恢復跟團遊 防疫不馬虎

因新冠肺炎疫情停擺近4個月後，廣東省內跟團遊17日起正式有序恢復。

中新社報導，17日上午，廣東省首批4個旅遊團共逾120名遊客，經過查驗「粵康碼」、測量體溫、洗手液消毒後，從廣州東方賓館啟程前往佛山、江門、清遠等地。

旅遊團組團社、廣州廣之旅國際旅行社總裁朱少東表示，該旅行社從物資準備、車輛消毒、體溫監測、健康信息檢核以及用餐制度等多方面提供保障；在旅途餐飲上將嚴格採用「團隊專區、公筷公勺」；在出遊用車上，保證一車一日兩次消毒，並將車廂後部安排「途中留觀區域」，統一為遊客完成景區入園預約。

日前，廣東省文化和旅遊廳印發「關於進一步開放文化和旅遊市場經營活動的通知」和疫情防控措施指引，同意採取預約、限流等方式，有序恢復轄區內文化經營場所經營和旅行社及在線旅遊企業省內旅遊經營活動。

根據指引，廣東旅行社企業要選擇低風險地區、露天開放及自然景觀類旅遊項目，以遊覽觀光度假為主要方式開展團隊旅遊活動；避免前往中高風險地區，暫不得經營跨省、跨境旅遊活動。

廣東省旅行社行業協會秘書長鄭文麗認為，恢復廣東省內遊，有助於旅遊業恢復元氣，讓從業人員早日回工作崗位。