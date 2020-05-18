廈門─台中─金門 視訊談交流

5月15日，廈門－台中－金門經濟文化交流視訊會在三地同步舉行。此次視訊會由廈門市台商投資企業協會、台中市總工業會和金門縣商業會共同主辦，廈門、台中、金門三地商協會、業者、民間人士、廈大台研院專家學者，通過視訊方式，圍繞應對新冠肺炎疫情採取的防控措施以及疫情後推動廈門、台中、金門三地經濟文化交流合作進行探討。

視訊會上，三地各自介紹了疫情防控情況和應對疫情採取的防控策略措施，分享了跨境往來防疫工作的成效和復工復產經驗。

疫情發生以來，福建省、廈門市推出一系列舉措，織實疫情防控網，確診和疑似病例實現雙清零。如今，福建省、廈門市均已按下重啟鍵，公眾場所恢復開放，會議、會展活動可正常舉辦，企業復工復產。

為助力台企復工，福建省、廈門市推出各項政策措施，給予水電能源、金融、交通物流、擴大線上消費和市場等方面的支持，給予用工穩崗、社保補貼，對稅費進行減免。廈門市針對台商台企專門出台增信心、度難關、穩預期十條措施和落實惠台利民「26條措施」實施細則等，「一企一策」精心幫扶，為在廈台企協調解決疫情防控和復工復產的各種難題。目前，廈門規模以上和「三高」台企全部復工，2501家重點台資企業和687家青創基地台企全部復工，台籍高管、台幹和技術人員已基本返廈復崗，企業產能接近乃至超過同期水準。

廈大台研院孫雲教授表示，對兩岸人民來說，疫情防控形勢穩定向好後重啟兩岸交流，取消或適時地解除各種限制，重啟各種經濟活動，恢復人員往來與交流交往，成為當務之急。他強調，對兩岸來講，交流是硬道理，交流才能增進瞭解，交流才能增進情感，交流才能消除誤解敵意。

大陸是台灣第一大出口與第一大進口地，亦是台灣貿易順差最大來源地和台商投資最多的地區。視訊會上，大家一致認為，在兩岸疫情均受到有效控制的情況下，民眾對兩岸經貿、文化、民間交流合作恢復正常化有著迫切需求。

三地業者呼籲，在繼續做好疫情防輸入工作的同時，根據閩台疫情防控形勢，適時調整防控措施，為人員往來和學生復學提供便利化舉措，推動各領域人員往來和交流合作。金門縣商業會理事長李有忠呼籲金門縣政府加強與台北有關單位聯繫，在常態做好疫情防控措施的基礎上，以民生為重，加快「小三通」復航。先期可開通少量固定船班，根據疫情防控向好走勢，再逐步增加船班，直到恢復正常。