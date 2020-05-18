野生大熊貓 憨態玩起自拍

四川省德陽市近日傳來好消息，安裝在位於綿竹境內九頂山自然保護區的紅外相機，首次拍攝到野生大熊貓（台灣稱為貓熊）活動的正面影像。

自2017年8月起，德陽在什邡、綿竹自然保護區內安放紅外相機，監測野生動物活動情況。2019年5月，首次拍攝到野生大熊貓影像，但只有背影。今年5月，工作人員在對紅外相機拍攝的影片和照片進行回收、整理、甄別時，終於發現了大熊貓的正面影像。

影片中，大熊貓在叢林裡慢吞吞地行走，邊走邊嗅；時而在鏡頭前好奇「自拍」，時而在竹林裡進食，時而在雪地裡漫步，樣子憨態可掬，惹人喜愛。據介紹，此次共有7台紅外相機拍到了大熊貓的身影，平均相距約2至3公里，最低海拔2400公尺，最高海拔3100公尺，活動範圍約20平方公里。

除了大熊貓以外，本次監測還拍攝到了綠尾虹雉、金絲猴、牛羚、林麝等一級保護動物，以及黃喉貂、黑熊、紅腹角雉、斑羚、藏酋猴等野生動物。

如此全方位地拍攝到大熊貓實體身影，為研究九頂山自然保護區內野生動物數量、分布及生活環境等，提供了重要資料，具有較高的研究價值，也為德陽野生動物多樣性及常見物種的活動規律分析提供了依據。