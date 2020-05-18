台商二代拚文創 台灣印象發光

「很多台商二代會全盤否定『創一代』的一些理念以及對其事業的幫助，我一直認為這是不對的。有父輩們的『1』，你就可以在後面加更多的『0』。」中學時期便隨父母長居北京的台灣女孩徐御格，已在大陸生活17個年頭。從考入中國政法大學，到讀書時期初嘗北漂創業，再到如今成為獨當一面、經營文創品牌的創業者，她不諱言台商二代身分對自己的幫助。

「坦白說，如果沒有父母這樣的基礎，我真的是從一無所有的零基礎打上來，會比現在苦很多。」但這一年輕群體，在她看來亦有必須面對的發展窒礙。

中新社報導，母親邱姿瑛曾是大陸全國台企聯副會長，深耕文化產業，生意版圖遍布文物拍賣展覽、文創商品設計等領域。徐御格大學畢業後首先加入母親的企業，數年後在家人支持下創辦文創品牌「台灣印象」，將頗受好評的台灣商品引入大陸北方市場。

台商二代接班，是很多人關注的問題。父母常告誡徐御格，以德服人或以能服人，是立足於公司的兩套方法。

前者對年輕人而言太過遙遠，擺在徐御格面前的只有一條道路—比一般員工出更多力、吃更多苦。

2019年兩岸企業家峰會及海峽論壇期間，徐御格參加台企聯青年工作委員會主辦的台商二代大會師活動。其間，她以自身經驗與更多「二代」分享如何實現接班與創新之間的平衡。

「雖然我們的父輩是有一定的資歷和一定的財力，但請不要把台商二代簡單看成是『富二代』。」徐御格強調，台商二代是一個身分多元的群體，包括年輕台幹、青年創業者等。在他們身上既看得到台灣特有文化符號，也能發覺其結合所在的大陸城市的當地特色。「台灣印象」在業務發展的同時，也希望成為來大陸發展台青的平台和樞紐。

2020年是故宮博物院建院95周年，也是紫禁城建成600周年。徐御格在社交媒體上多次展示故宮授權「台灣印象」設計製作與銷售的商品。此番與故宮的合作，她格外看重。

「（故宮）不會再有第二個600周年，很高興我們能有這個機會合作。」她談到，希望將這樣的合作延續下去，整合台北故宮、北京故宮、瀋陽故宮「三宮」的資源、特色產品，形成新的產業鏈。眼下，「台灣印象」也在調整發展策略，期許與更多的大陸城市合作推出新產品。