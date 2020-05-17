男子捉野貓扮兔肉賣餐廳 被逮後辯稱：貓又沒主人！

日前江蘇揚州警方接到舉報，當地有一名艾姓男子誘捕流浪貓，警員發現他將10餘隻貓關在籠子裡，但艾男卻辯稱「野貓無主人，誘捕不犯法」。警方表示，艾男將誘捕到的流浪貓賣到餐廳充當兔肉，事後員警對他進行批評教育並沒收作案工具，被誘捕的貓則獲放生。

根據外媒報導，艾男是江蘇宿遷人，最近騎着電動單車到揚州捕捉流浪貓，他表示會將貓賣給餐廳、菜市場冒充兔肉，但有時候也會親自宰殺供自己食用，稱可以治療哮喘病。接著提到，由於有案件在身被法院起訴，月底還要還錢，所以才想到誘捕流浪貓賺錢。

不過面對警員審查，他坦承自己捉貓已有半年多，有時一日抓一兩隻，有時則能一口氣抓到10隻。他並介紹自己的「高科技誘捕」手段，就是播放清脆悅耳的鳥叫聲，將路邊的貓吸引來，再利用自己特製的籠子，籠內放上鹹魚和鳥，貓就自投羅網了。等貓走進籠子，艾男就會用遙控器控制籠子的彈簧門關閉。

當地警方呼籲，民眾對於餐館內來路不明的肉類儘量不要食用，若發現此類情況應積極舉報，共同打擊此類不良行為，杜絕再次發生因食用野生肉類而攝入病毒的情況。事件也引發微博熱議，不少網友批評男子在新冠肺炎（COVID-19）疫情當下作案，但也有人質疑警方將流浪貓放生的做法，認為會造成公共衛生的問題。

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文章授權轉載自《香港01》